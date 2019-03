Il mondo è pieno di montagne da scalare, di sentieri in cui avventurarsi, di passeggiate nella natura e di impervie pareti. Ed è, il trekking, il miglior modo per connettersi con la natura, per esplorari angoli di mondo che - altrimenti - mai si vedrebbero. Ma quali sono i percorsi più affascinanti e pericolosi che si possano percorrere, dall'Italia all'Indonesia?