Maremma Toscana: a cavallo alla scoperta di un angolo incantevole d’Italia

Fonte: iStock La Maremma Toscana da vivere a cavallo

La Maremma Toscana, ovvero quella spettacolare zona del nostro Paese che si estende tra le province di Livorno e Grosseto, è un’area geografica assolutamente unica: mare, collina e montagna si fondono armoniosamente creando paesaggi dalle mille sfumature. No, non stiamo scherzando perché da queste parti l’azzurro del mare cristallino dell’Argentario, si mescola al nero degli scogli di Talamone, al giallo delle immense spiagge di Castiglione della Pescaia, al verde delle colline di Massa Marittima e al marrone del Monte Amiata, che in base alla stagione può diventare anche bianco.

In sostanza parliamo di un territorio dove la regina è esclusivamente una: la natura, in moltissime delle sue più affascinanti forme e in quasi tutte le sue incredibili sfumature. Per questo motivo, tale territorio si presta in maniera ottimale per essere scoperto in uno dei modi più romantici e speciali di sempre: facendo delle escursioni a cavallo. Sono diversi, infatti, i maneggi che offrono questa possibilità, comprensivi anche dell’accompagnamento di una guida ambientale equestre esperta. Scopriamo insieme alcuni degli itinerari più incantevoli della Maremma Toscana da fare a cavallo.

In Maremma a cavallo

Come si è potuto intuire dalle righe precedenti, la Maremma è una zona ottimale per coloro che desiderano fare una passeggiata a cavallo. Sono tantissimi gli itinerari presenti in tutto il territorio, anche se spesso quelli più battuti sono quelli che si trovano all’interno del Parco Regionale della Maremma, un’area naturale protetta della provincia di Grosseto che custodisce gelosamente delle vere e proprie gemme, come aree di costa che sono fra le più belle e intatte del litorale maremmano.

Sono proprio alcuni di questi, infatti, gli itinerari di cui vi vogliamo parlare e attraverso cui venire a contatto con un territorio meraviglioso, pregno di boschi di macchia mediterranea, di mitiche spiagge, di animali selvatici, torri storiche difensive e molto altro ancora.

Fonte: iStock

Le Macchiozze: tra aree umide e gli uccelli acquatici

Tramite il sito ufficiale del Parco Regionale della Maremma è possibile prenotare numerose escursioni da fare a cavallo in zona. Una di queste riguarda Le Macchiozze, l’unica area priva di pineta a sud dell’Ombrone, uno dei fiumi più lunghi di tutta la Toscana.

Della durata di circa 2 ore e con una difficoltà bassa – quindi adatto a tutti -, è un itinerario completamente pianeggiante di 10,5 chilometri che parte dalla Località “Spergolaia”, o in alternativa località “Rombino”.

Questo tour da fare in sella a un elegante cavallo è qualcosa di praticamente magico: si sviluppa lungo le golene coltivate del fiume e arrivare all’altezza di Torre della Trappola, un’antica fortificazione di epoca medievale che possiede una struttura a scarpa in laterizio a forma di piramide tronca.

Tutto ciò lo si fa attraversando un’area umida in cui è possibile avvistare, a seconda del periodo, differenti specie di uccelli acquatici e altri animali selvatici del Parco, come caprioli e cinghiali.

In Spiaggia al Talamone a cavallo

L’organizzazione equestre Vacanze Cavallo Toscana permette anche di scoprire il limpido mare maremmano, sempre stando a cavallo. In particolare, tramite le loro guide è possibile cavalcare la meravigliosa Spiaggia di Talamone, una piccola baia collocata a sud del Parco della Maremma.

Famosa tra gli amanti degli sport d’acqua come il kite surf e il wind surf, regala un panorama così eccezionale che è veramente difficile da descrivere: permette di posare lo sguardo sull’imponente e verdissimo Monte Argentario e il peculiare tombolo della Giannella. Nelle giornate limpide, inoltre, si arriva persino ad avvistare la placida Laguna di Orbetello e la Feniglia, un’area naturale protetta che è una vera e propria lingua di sabbia che attraversa il mare.

Ma non ci raccontiamo bugie: l’emozione più forte si vive quando si approda nella piccola spiaggia dove, sempre in compagnia della guida esperta, si può persino entrare in acqua con il cavallo per cavalcare fra le onde del mare mentre si ammira il bellissimo borgo di pescatori dominato da un’antica rocca, Talamone, e l’affascinate profilo dell’Isola del Giglio.

Un itinerario adatto a tutti e che richiede circa 2 ore da trascorrere su un terreno meraviglioso e pianeggiante.

Fonte: iStock

A cavallo nella storia

Il sito dell’ente Parco Regionale della Maremma mette a disposizione anche itinerari un po’ più complessi, e quindi adatti ai cavalieri esperti. È il caso del tour che parte sempre dalla Località “Spergolaia” e che dura circa 6 ore: attraversa infatti oltre 20 chilometri.

Si tratta di un percorso eccezionale e che conduce alla scoperta di vari ambienti del Parco: pianure alluvionali, oliveti, boschi di macchia mediterranea e pascoli arborati di particolare bellezza. Passo dopo passo – o meglio, zoccolo dopo zoccolo – è possibile osservare varie specie di animali selvatici che abitano nella vegetazione che si sviluppa lungo vecchie piste forestali.

Anche in questo caso si arriva presso una magica spiaggia, quella di Collelungo, che si caratterizza per essere meravigliosa, ampia e selvaggia. Circondata da dune di sabbia, durante alcune giornate è semi-deserta anche in piena estate, mentre è costantemente lambita da un’acqua particolarmente trasparente.

Da qui si prosegue via mare (ad esclusione dei mesi estivi) fino a Marina di Alberese, una zona incontaminata e con una spiaggia composta da sabbia fine e riparata da una fitta macchia mediterranea. Si attraversa poi la Pineta Granducale che invita ad ammirare un paesaggio meraviglioso. Oltre a tutto ciò, durante il percorso vengono avvistante anche alcune torri storiche difensive come quelle di di Castelmarino e Collelungo (XVI secolo).

Escursioni a cavallo: informazioni utili

Quelle di cui vi abbiamo parlato sono solo alcune delle tante avventure a cavallo che si possono intraprendere tra le numerose meraviglie della Maremma Toscana. Come vi accennavamo in precedenza, infatti, il parco offre diversi itinerari che sono uno più emozionante dell’altro.

Se si decide di intraprendere questa avventura, è però fondamentale tenere a mente che il servizio di guida equestre è obbligatoria, e che quindi bisogna per forza rivolgersi ad enti, organizzazioni e maneggi che sono specializzati proprio in questo.

Pur da esperti, è essenziale affidarsi alla professionalità e alle capacità delle guide abilitate dalla Regione Toscana. Solo facendo così sarà davvero possibile vivere un’esperienza indimenticabile, sempre a contatto con la natura e pregne di pure emozioni che la Toscana e i cavalli garantiscono a 360 gradi.