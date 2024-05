Sapresti come trasportare la tua bicicletta per un viaggio in bici lontano? E cosa è essenziale portare con sé? Ecco alcuni utili consigli per una pedalata emozionante e senza pensieri

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Tutto quello che ti serve per un’avventura in bici

Viaggiare in bici regala emozioni impagabili. Permette di immergersi nei paesaggi, esplorarne i luoghi più suggestivi tra natura e città, lungo le coste affacciate al mare o per le strade panoramiche tra le montagne. Ma prima di avventurarsi in sella alla propria bicicletta, sono richieste varie accortezze imprescindibili per evitare di trasformare una piacevole avventura in un’esperienza stressante. Soprattutto quando decidiamo di organizzare una vacanza in bicicletta in un Paese lontano.

Come trasportare la bici in una destinazione lontana? E cosa dovremmo sempre portare con noi durante un viaggio di questo tipo? Ecco tutti i consigli utili per partire senza preoccupazioni.

Viaggio in bici da una meta lontana: come fare

Avete in previsione un tour in bicicletta esplorando la Danimarca o vorreste pedalare nella natura selvaggia della Sardegna? Ovunque decidiate di avventurarvi, prima di partire dovrete prestare attenzione a diversi aspetti organizzativi. Il luogo che si decide di esplorare, la durata del tragitto e le risorse disponibili lungo il percorso, infatti, devono essere valutati e pianificati nei minimi dettagli prima di partire. In questo modo potrete individuare la soluzione migliore per voi.

Prima di intraprendere un viaggio lontano in bici, oltre a creare una mappa dettagliata con tutte le tappe che intendete fare, dovrete valutare se trasportare il mezzo a due ruote oppure ricorrere al noleggio una volta giunti a destinazione.

Prendere una bici a noleggio può essere una buona soluzione per evitare problemi legati al trasporto da un Paese all’altro, magari affidandosi a un’agenzia specializzata e verificata per evitare di incorrere in brutte sorprese. Se invece avete intenzione di partire con la vostra fidatissima compagna di viaggio, dovrete valutare il mezzo di trasporto con cui farlo.

Se avete in programma di spostarvi in macchina, potete pensare di infilare il mezzo nel bagagliaio togliendo le ruote e regolando il manubrio, se necessario, oppure potete agganciarla al comodo portabici, se ne avete installato uno sul retro o sul tetto dell’auto, oppure se avete un carrello portabici da traino.

Se la meta da raggiungere è lontana e decidete di prendere l’aereo, allora potete imbarcare la vostra bici come bagaglio da stiva. Questo servizio è offerto dalla maggior parte delle compagnie, ciascuna delle quali detta regole e dimensioni limite, da consultare prima di prenotare il volo.

Anche in treno, con un biglietto supplementare, è possibile trasportare biciclette senza problemi. Anche in questo caso, è bene informarsi presso la compagnia ferroviaria con cui si intende viaggiare.

Cosa serve portare in un viaggio in bici

Dopo aver organizzato l’itinerario e l’eventuale trasporto (o noleggio) della bicicletta, non dimenticate altri fattori fondamentali per il buon esito della vacanza sulle due ruote: gli accessori, l’attrezzatura e gli indumenti da portare con sé durante l’avventura.

Organizzare al meglio borse e zaino è essenziale per assicurare comfort e sicurezza durante il viaggio. Iniziate dal preparare le attrezzature e gli accessori indispensabili per non farvi trovare impreparati in caso di guasti, forature e situazioni di emergenza. Ecco cosa non dimenticare mai:

Kit di attrezzi: ricambio di luci, olio lubrificante, camere d’aria e toppe autoadesive per forature, fascette e nastro adesivo

Borraccia termica: essenziale soprattutto per viaggi sotto il calore del sole, per mantenere fresca l’acqua

Lucchetto

Pompa da fissare al telaio della bici

Supporto per smartphone

Kit di primo soccorso: garze, cerotti, disinfettante, bende

Casco e guanti

Gilet catarifrangente

Se state programmando un viaggio in totale contatto con la natura durante il quale dormirete in un campeggio illuminato dalle stelle, allora dovrete organizzare gli spazi di borse e zaini per trasportare una tenda e l’attrezzatura necessaria per installarla, oltre al sacco a pelo. A tal proposito, è importante valutare di trasportare il giusto mix di borse: quelle posteriori da agganciare al portapacchi, la borsa da manubrio e lo zaino da portare in spalla.

Non dimenticate di rifornirvi di abbondante acqua e di qualche snack da consumare durante il viaggio. Infine, che vogliate pedalare sotto il sole intenso estivo o che decidiate di seguire un itinerario in alta montagna dove l’aria è più fresca, ricordate di portare sempre con voi una buona crema solare ad alta protezione e gli occhiali da sole.