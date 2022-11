Benvenuti a bordo del treno più speciale del mondo

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

È un’esperienza di Safari assolutamente unica, un viaggio in treno tra i più emozionanti al mondo: stiamo parlando dell’Elefant Express, treno a carrozza singola con ventidue posti che viaggia in entrambe le direzioni tra la stazione ferroviaria di Dete e Ngamo Siding (vicino a Camelthorn e Bomani Lodges) attraversando il Parco Nazionale di Hwange nello Zimbabwe per un’ottantina di chilometri.

La meraviglia di questo viaggio è donata dagli avvistamenti casuali degli animali selvatici che, a sorpresa, si ritrovano a oltrepassare i binari o a transitare accanto al treno turistico: elefanti, babbuini, giraffe, zebre, kudu, stormi di buceri, ghiandaie, martin pescatore… Un’avventura davvero indimenticabile.

Elefant Express, il treno unico al mondo

L’Elephant Express Sunset Cruise è una nuovissima attività che è stata lanciata da Imvelo Safaris per i suoi ospiti, un modo innovativo di effettuare il trasferimento da un lodge all’altro, un viaggio di piacere nel tardo pomeriggio lungo le pianure di Ngamo, area ricca di fauna selvatica dove imbattersi in branchi di elefanti, zebre, facoceri, giraffe e altre specie che si fanno strada tra le pianure erbose.

Il vagone ferroviario può ospitare fino a ventidue persone, offre comodi posti a sedere dotati di cinture di sicurezza ed è aperto sui lati per offrire una visione chiara del territorio e ammirare gli animali nel loro elemento: i passeggeri hanno l’opportunità di spostarsi lungo la carrozza per ottenere sempre la visuale migliore da cui scattare fotografie o fare filmati per ricordi ancora più indelebili.

Una corsa di solito dura circa due ore, bevande e snack vengono serviti a bordo mentre il pranzo quando il treno è fermo sulla via del ritorno.

Il treno è gestito da due autisti esperti e viaggia a una velocità sicura. Inoltre, è a bordo una guida professionista per aiutare gli ospiti a scorgere la flora e fauna proprio come in qualsiasi safari.

Il tardo pomeriggio è il momento perfetto per catturare splendide immagini della fauna selvatica con i tramonti dorati che danno vita a un pittoresco sfondo colorato: il vagone ferroviario parte da Ngamo Siding alle 16:30 e arriva a Ingwe Siding prima di fare ritorno allo stesso modo.

Per la prenotazione dell’Elefant Express è richiesto un preavviso di due settimane.

Il legame antico tra il Parco e la ferrovia

Le ferrovie hanno fatto parte della storia del Parco di Hwange fin dalla sua fondazione, originariamente costruite per collegare i siti minerari e agricoli dello Zimbabwe con i porti costieri del vicino Mozambico e del Sudafrica.

In particolare, il tratto di binari su cui viaggia l’Elefant Express venne posato nel 1904, 24 anni prima che venisse fondata la Wankie Game Reverse.

Si potrebbe quindi dire che, oggi, non vi è un animale in questa zona del Parco che ricordi un paesaggio senza i treni: non è insolito avvistare leoni che sonnecchiano sulle rotaie arse dal sole o che li usano come riparo quando cacciano in pianura.

Per questo, quando le corse dell’Elephant Express hanno avuto inizio nel 2015 per condurre gli ospiti che soggiornano presso le proprietà di Imvelo (Bomani Tented Lodge o Camelthorn Lodge), l’amministratore delegato Mark “Butch” Butcher era certo che avrebbe offerto ai visitatori un’esperienza di safari davvero speciale.