Il glamping più bello del mondo aprirà nel 2024: è dentro un elicottero

Fonte: Gal David/INSTARimages / IPA Dormire in un elicottero nel deserto

Sono passati anni da quando il termine glamping è entrato prepotentemente nelle nostre vite e nei nostri viaggi ridefinendoli in maniera straordinaria. Una vera e propria rivoluzione per tutti gli appassionati del campeggio più tradizionale che ha dato vita a tutta una serie di proposte turistiche inedite e incredibili.

Il glamping, infatti, è la soluzione perfetta per tutti gli amanti della natura che non vogliono però rinunciare al comfort, e in alcuni casi al lusso, che appartiene invece alle strutture ricettive. Il grande consenso che si è diffuso intorno a questa tendenza ha visto la nascita di tantissimi alloggi che sono diventati parte integrante e caratterizzante delle esperienze di viaggio. Alcuni di questi, poi, si sono trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche che, da sole, valgono un viaggio in capo al mondo. O in California, per esempio.

Non vi abbiamo menzionato il Golden State a caso, ovviamente, perché proprio qui sta per aprire quello che secondo noi è il glamping più bello del mondo. Una struttura ricettiva di lusso, creata all’interno di una scenografia naturale unica, che permetterà ai viaggiatori di dormire all’interno di un elicottero. Sarà proprio come spiccare il volo, restando però saldamente ancorati alla tera di uno dei parchi più affascinanti del territorio.

Dormire dentro un elicottero: l’appuntamento è al Joshua Tree National Park

Qualche giorno fa, una società di costruzioni con sede in California, ha diffuso delle immagini davvero particolari che immortalano degli elicotteri dismessi convertiti in glamping di lusso. Basta guardarle per volare con l’immaginazione.

Mega Remodeling Solutions, questo il nome della società specializzata nella costruzione e ristrutturazione di case ed edifici sostenibili, non ha realizzato questi rendering per puro capriccio estetico, ma lo ha fatto perché l’intenzione è quella di rivoluzionare il turismo con una proposta davvero incredibile.

I progettisti, infatti, hanno pensato di convertire tutta una serie di elicotteri dismessi in alloggi, per creare un glamping-resort all’interno di uno scenario da fiaba: quello del Joshua Tree National Park. Il parco, uno dei più suggestivi e affascinanti d’America, è situato nel punto esatto dove si incontrano i deserti del Colorado e del Mojave ed è da sempre una meta imprescindibile per chi visita questa parte di territorio.

Il paesaggio, infatti, è caratterizzato in maniera univoca dalla presenza di alberi iconici e antichissimi che creano un a scenografia naturale unica. Gli arbusti, appartenenti alla varietà Yucca, si stagliano sul panorama e si alternano ad ammassi rocciosi rendendo l’intera area simile a un museo a cielo aperto. Ed è proprio qui che la Mega Remodeling Solutions aprirà il suo glamping resort nel 2024.

Fonte: Gal David/INSTARimages / IPA

Il glamping più bello del mondo

“L’Helicopter Glamping (nome del resort) è un concetto nuovo ed entusiasmante che ridefinisce il concetto di glamping”, questo è quello che si legge sul sito ufficiale del progetto. I lavori sono già iniziati e mirano a inaugurare il primo resort di questo genere nel 2024 proprio all’interno del Joshua Tree National Park.

Gli alloggi che andranno a definire la struttura sorgeranno tutti all’interno di elicotteri dismessi e restaurati, che però manterranno il loro aspetto originario. Quello che sappiamo al momento è che unità saranno tutte dotate di letti king-size, di una zona giorno e di un patio esterno, ma sono previsti ulteriori comfort per rendere la vacanza unica.

Quanto bisognerà attendere per alloggiare all’interno dell’Helicopter Glamping. La società progetta di aprire il resort nel 2024 e più precisamente il 15 agosto. Il countdown è iniziato!