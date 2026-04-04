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Ufficio Stampa Aeroitalia rivoluziona i voli pet-friendly

Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti degli animali domestici: sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, negli spazi della Mostra d’Oltremare, padiglioni 5 e 6, torna Quattrozampeinfiera, manifestazione che negli anni si è affermata come punto di riferimento nazionale per il mondo pet. Due giornate pensate per essere vissute insieme al proprio cane o gatto, all’insegna di attività, intrattenimento e momenti di condivisione.

L’evento si distingue per la capacità di coniugare informazione, esperienze pratiche e occasioni di incontro tra professionisti del settore, aziende e pubblico, uno spazio dove il rapporto tra esseri umani e animali viene valorizzato in tutte le sue sfaccettature, dalla cura quotidiana al tempo libero, fino alle nuove frontiere della mobilità condivisa.

La svolta Aeroitalia: cani in cabina fino a 30 kg

Il vero elemento di novità dell’edizione 2026 è rappresentato dalla presentazione del progetto di Aeroitalia, destinato a cambiare in toto il modo di viaggiare con i cani. Per la prima volta, infatti, sarà possibile per animali fino a 30 chilogrammi volare in cabina accanto al proprio proprietario, senza l’obbligo del trasportino.

Una simile innovazione segna un passaggio significativo non solo dal punto di vista pratico, ma anche culturale: il superamento della logica che vedeva gli animali relegati alla stiva come semplici “bagagli” apre a una visione più evoluta del loro ruolo all’interno della società. Il cane viene riconosciuto come parte integrante del nucleo familiare, con il diritto di condividere anche l’esperienza del viaggio.

Il progetto nasce nel 2026 come fase sperimentale e si basa su nuove procedure operative pensate per garantire sicurezza, comfort e rispetto delle normative. A rendere possibile questa evoluzione sono anche le linee guida introdotte dall’ENAC e approvate dal Ministero dei Trasporti, che aprono a modelli di trasporto più inclusivi per gli animali domestici.

Presentazione e primo volo ufficiale

Il progetto verrà presentato ufficialmente durante Quattrozampeinfiera con un appuntamento dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”: l’incontro si terrà sul Red Carpet della manifestazione sia sabato 11 che domenica 12 aprile, dalle 12.45 alle 13.00, e si preannuncia come uno dei momenti più seguiti dell’intero evento.

A guidare la presentazione sarà la dottoressa Rosalba Calabrese, responsabile Cabin Pet di Aeroitalia, che illustrerà i dettagli tecnici e operativi del progetto, e il pubblico potrà assistere alla proiezione del video del volo test, seguita dal racconto del primo volo ufficiale. Al termine è previsto uno spazio di confronto diretto, durante il quale i visitatori potranno porre domande e approfondire ogni aspetto della nuova modalità di viaggio.

La presenza in fiera di Evangelista, setter inglese di cinque anni protagonista del volo prova, aggiunge un elemento simbolico e tangibile alla presentazione.

Sport, educazione e intrattenimento

Ufficio Stampa

Accanto alla novità dei voli pet-friendly, Quattrozampeinfiera propone un programma ampio e articolato, capace di coinvolgere visitatori di ogni età e livello di esperienza: le attività spaziano dalle discipline sportive alle sessioni educative, occasioni concrete per migliorare la relazione con il proprio animale.

Tra le proposte spiccano il mantrailing, che valorizza le capacità olfattive del cane, e l’obedience, disciplina orientata allo sviluppo di comportamenti collaborativi e controllati. Non mancano attività come la rally obedience e i percorsi di educazione di base, mentre per i cani più dinamici è prevista anche l’esperienza dell’Acquadog.

Grande attenzione è riservata anche ai cuccioli, con puppy class dedicate alla socializzazione e seguite da educatori qualificati.

Il lato lifestyle della fiera

L’evento non si limita agli aspetti educativi e sportivi, ma abbraccia anche il lato lifestyle del mondo pet: l’area Pet à Porter offre una panoramica su accessori e soluzioni che uniscono estetica e funzionalità, con una crescente attenzione al design anche per gli animali domestici.

Tra le novità di questa edizione debutta “Podcast in Fiera”, uno spazio pensato per dare voce a visitatori, aziende e professionisti: format come “Bestie di Casa” e “IntervistePet” contribuiranno a raccontare storie, esperienze e tendenze.

Previsti inoltre gli appuntamenti più attesi dal pubblico affezionato, come la Friends Show e la Dog Winner by Farmina, insieme all’iniziativa solidale #Usatopet, che invita i partecipanti a donare accessori alle associazioni locali.

Informazioni pratiche

Quattrozampeinfiera sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00, con chiusura delle casse alle ore 18:00.

I biglietti prevedono varie opzioni, con ingresso intero a 15 euro e riduzioni disponibili sia online sia in loco. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 5 anni e per le persone con invalidità al 100% accompagnate.