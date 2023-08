Viaggio negli abissi: i 5 acquari più belli del mondo

Fonte: iStock

Profondità inaccessibili, creature tanto sinuose quanto imponenti, guizzi, colori e schizzi: scoprire la vita acquatica, così lontana dalla nostra, è sicuramente un’esperienza unica e nel mondo esistono tantissimi posti dove osservare e imparare di più su ciò che succede nei mari, negli oceani e nelle acque dolci. Alcuni, però, sono più suggestivi di altri, come i 5 acquari più belli del mondo, tutti da scoprire.

Acquario di Genova

Iniziamo giocando in casa con l’Acquario di Genova, una struttura imponente che accompagna i visitatori lungo ben 39 vasche interne, cui si aggiungono quattro aree a cielo aperto, compresa la vasca del Padiglione Cetacei inaugurata nel 2023. Questo acquario si estende per oltre 27.000 metri quadrati e ospita circa 15.000 animali di 400 specie diverse. Pesci, invertebrati, molluschi, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi marini si muovono in ambienti del tutto simili a quelli naturali d’appartenenza, nel rispetto del loro benessere.

Attualmente, l’Acquario di Genova vanta la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in tutta Europa. Per visitarlo servono circa due ore e durante il percorso è possibile anche assistere a un suggestivo video mapping che sottolinea l’importanza dell’acqua per la vita e racconta la storia del mare dall’antichità a oggi. Istanbul Akvaryum Realizzato con la consulenza e il supporto di Ocean Projects, l’Acquario di Istanbul rientra a pieno titolo fra quelli più belli del mondo. È uno dei più ampi a livello globale grazie ai suoi volumi, alle varietà di specie che raccoglie e alle attività che vengono calibrate in base al cammino che si sceglie di percorrere. I visitatori seguono un percorso geografico che comprende 17 temi e un’avventura nella foresta pluviale. Al suo interno si possono trovare degli animali incredibili, come il Pterapogon Kauderni (o Cardinale di Banggai), un piccolo pesce d’acqua salata dai colori sgargianti, la rana fantasma, il piranha dal ventre rosso e lo squalo chitarra.

Dubai Aquarium & Underwater Zoo

Non potevamo non inserirlo tra gli acquari più belli del mondo: il Dubai Aquarium & Underwater Zoo è una struttura ospitata nell’ormai iconico Dubai Mall (il più grande centro commerciale del mondo per numero di negozi), ma non lasciatevi ingannare, perché a dispetto dell’ambiente artificiale in cui è incastonato si tratta di una vera e propria perla naturalistica assolutamente da visitare.

L’acquario di Dubai ospita migliaia di animali acquatici, tra coccodrilli, pinguini, cernie giganti, lontre e diverse specie di meduse provenienti da ogni parte del mondo. A lasciare a bocca aperta, però, sono le esperienze che i visitatori possono fare: sotto la supervisione delle guide e degli esperti si possono incontrare i coccodrilli e si può persino nuotare tra gli squali, immergendosi nella loro vasca.

Oceanàrio de Lisboa

Da Dubai a Lisbona: la capitale del Portogallo ospita uno degli acquari più belli del mondo, che prende il nome di Oceanàrio perché, appunto, è interamente dedicato agli oceani. L’acquario sorge sulle rive di una darsena ed è uno dei più grandi del pianeta. Si snoda attorno a un’enorme vasca centrale, che ospita alcune specie che vivono proprio in pieno oceano (squali, tonni, pesci unicorno, meduse e molluschi) e a quattro vasche laterali più specializzate che conservano specie provenienti dall’Atlantico, dall’Indiano, dal Pacifico e dall’Artico.

Monterey Bay Aquarium

Infine, voliamo in California, dove si trova il Monterey Bay Aquarium. Non si tratta di un acquario qualsiasi, ma di un centro di ricerche oceanografico che si impegna attivamente per la tutela delle specie acquatiche. È il secondo più grande d’America, ma decisamente il più incantevole per allestimenti e percorsi. Al suo interno si possono trovare, tra le altre cose, una vasca alta 10 metri con numerosi esemplari di fauna e flora marina, propri della baia di Monterey, e una vasca che permette un’osservazione diretta di questa zona oceanica.

L’acquario ospita lontre, alici, pinguini, squali bianchi e detiene anche un primato: al suo interno alloggia un’aragosta del peso di 5 kg e di 50 anni di età. Interessante è anche l’area dedicata alla vegetazione, con diversi tipi di alghe e piante marine, perfettamente osservabili nel loro ambiente naturale.