La cascata che sprofonda negli abissi del mare: fotomontaggio o realtà?

Fonte: iStock Photo La cascata sprofonda negli abissi del mare, ma è vera?

Gli spettacoli che ci regala la natura riescono a superare la fantasia, è in quelle occasioni che la magia diventa come un qualcosa di reale e tangibile. E c’è un luogo sulla terra dove la natura si mostra in tutta la sua bellezza: il verde lussureggiante, il mare che sembra un caleidoscopio di colori e visioni capaci di togliere il fiato. È lì che si trova una cascata che sprofonda negli abissi del mare. Quello che viene da chiedersi, osservandola con attenzione, è se si tratta di un fotomontaggio oppure se quell’effetto – che appare incredibile ai nostri occhi – è reale.

Siamo sull’isola di Mauritius dove il mare sembra gettarsi nelle sue profondità più misteriose, andando a creare quelle che sembrano delle vere e proprie cascate. Ma è davvero così?

La cascata che si getta negli abissi a Mauritius è reale?

Per ammirare quella che è una visione difficile da dimenticare bisogna volare verso l’isola di Mauritius, che fa parte di un arcipelago che si trova nell’Oceano Indiano, molto noto per le sue tante meraviglie.

La natura qui ci ha regalato spiagge indimenticabili, mare dalle mille sfumature di blu e spazi verdi lussureggianti. Mark Twain aveva detto di questi luoghi che: “Dio creò prima Mauritius e poi il Paradiso”. Ma è in uno dei suoi punti più scenografici che la natura fa la sua vera magia. Si tratta del mare nei pressi della penisola di Le Morne Brabant, un’area che sulla cartina punta verso sud-ovest, e che dal 2008 fa parte dei Patrimoni dell’Umanità Unesco.

Lì l’acqua del mare sembra trasformarsi in una cascata che si getta negli abissi. È un fotomontaggio o realtà? Nulla di tutto questo, infatti si tratta di un’illusione ottica data dalla conformazione dei fondali e dai colori della sabbia.

La spiegazione, naturalmente, nulla toglie all’incanto che questa visione regala all’occhio umano. A guardare con attenzione, infatti, l’acqua sembra sprofondare verso il centro della terra, proprio come fa una cascata gettandosi dalle rocce verso la natura sottostante.

A creare l’illusione della cascata è la sabbia che assume colorazioni diverse e il fondale che in maniera repentina diventa più profondo. Infatti qui si getta nel profondo del mare regalando l’effetto ottico della cascata.

Il risultato finale è una vista da sogno: sembra di ammirare una gola profonda e che si getta a strapiombo verso le profondità oceaniche. Suggestiva e magica, tanto da togliere il fiato.

Mauritius, cosa c’è da sapere su questo paradiso terrestre

La Repubblica di Mauritius è composta dall’isola principale e dalle isole Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues. È curioso sapere che la lingua ufficiale è l’inglese dal momento che questi luoghi sono stati per lungo tempo colonia del Regno Unito, ma la più parlata è il creolo mauriziano.

Ci sono tanti luoghi da visitare in questo paradiso terrestre che si trova al largo del Madagascar, tra questi il monolite di roccia basaltica che si trova proprio sulla penisola di Le Morne Brabant. Ovviamente non possono mancare le spiagge come quella di Pereybere Beach. Tra le aree più rinomate vi è quella di Grand Bay che si trova nel nord dell’isola di Mauritius ed è ricca di offerte per i turisti, pur mantenendo la sua autenticità. E poi l’entroterra, la costa sud, perché ogni angolo dell’isola (e delle altre dell’arcipelago) regala emozioni.