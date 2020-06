Niue: il Paese con il cielo più scuro del mondo

editato in: da

Piccola e magica è l’isola di Niue. Poco conosciuta, e non molto più grande di un atollo, spunta in tutta la sua bellezza dall’Oceano Pacifico, protetta dalle ruvide coste calcaree che incontrano la meravigliosa barriera corallina. Qui non sono ancora molti i turisti che arrivano, ma quelli che lo fanno si lasciano incantare dalle cave e le grotte delle acque color smeraldo.

A guardarla da fuori, Niue è davvero un piccolo tesoro prezioso da scoprire, come di grandissimo valore è il suo cielo. Quando cala la notte infatti, le stelle illuminano tutta l’isola, in maniera potente e primordiale, perché questo luogo è una riserva di cielo scuro.

Lo stato di Niue è stato da poco riconosciuto come Dark sky place, dall’International dark sky association, un associazione che ha come obiettivo quello di valorizzare il cielo e proteggerlo dall’urbanizzazione e dall’inquinamento luminoso.

Quest’isola, protetta dall’oceano Pacifico e dalle più conosciute Tonga, Samoa e Nuova Zelanda, nasconde e preserva un vero e proprio paradiso tropicale incontaminato. Qui il cielo assume l’aspetto di un fiume di polvere scintillante che si fonde, quando il sole tramonta, con l’oceano, regalando a tutti i presenti un’esperienza immersiva e primitiva.

Il Governo stesso si è impegnato affinché tutto questo accadesse, sostituendo i lampioni pubblici e riducendo al minimo i punti di luce, sia dei centri abitati che delle abitazioni private, così da preservare l’intera zona dall’inquinamento luminoso. Il risultato è stata la riscoperta della bellezza del cielo stellato.

Attualmente, sono circa 130, in tutto il mondo, i luoghi riconosciuti dalla Dark sky association, tra questi parchi, zone e santuari lontani e remoti, distanti centinaia di chilometri dai centri urbani, Niue invece è stata la prima Nazione al mondo ad aver ricevuto il riconoscimento.

Così, questo Stato dal cielo scuro, offre uno dei panorami da naso all’insù più belli del mondo. Un patrimonio, quello celeste, da tutelare, dove la Luna, le stelle e i pianeti si mostrano nel loro massimo splendore grazie all’assenza di inquinamento luminoso.