L’alveare roccioso creato da un gigante

Tra gli incantevoli e maestosi paesaggi irlandesi, tra scogliere che si affacciano sulle onde, distese di verde e casette romantiche e sperdute, c’è un capolavoro della natura. Stiamo parlando delle Giant’s Causeway, le distese rocciose chiamate anche il Selciato del Gigante o strada del Gigante. Una conformazione naturale, tanto precisa e sorprendente da sembrare una scultura. In assoluto uno dei luoghi più magici e originali d’Irlanda.

Il Selciato del Gigante ricorda una sorta di grande alveare, una struttura perfetta, proporzionata e armoniosa. Uno spettacolo mozzafiato che ha una storia affascinante che risale alla notte dei tempi. Pare che 60 milioni di anni fa, le potenti spinte che allontanavano il Nord America e l’Europa aprirono una fessura nella crosta terrestre sul margine occidentale di quella che ora è la Gran Bretagna. Dalla fessura eruttò basalto fuso che in seguito, raffreddato e solidificato, si ritirò, dividendosi in migliaia di colonne a simmetria regolare.

La Strada del Gigante è composta così da più di 40.000 antichissime colonne di pietra vulcanica esagonali che emergono dal mare formando stranissime composizioni sulla costa. L’intera conformazione è battuta dal vento e dalle onde che s’infrangono rumorose dando vita a un quadro poetico e infinitamente emozionante. Questo magnifico spettacolo della natura è talmente suggestivo e unico nel suo genere, al punto da essere dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1986.

La conformazione rocciosa Giant’s Causeway è situata sulla costa nord est irlandese a circa 3 km a nord della cittadina di Bushmills, nella contea di Antrim in Irlanda del Nord. Una tappa naturalistica facilmente raggiungibile da Dublino in sole 3 ore di auto oppure da Belfast in 1 ora di auto soltanto. Ma uno dei modi più piacevoli e tradizionali per raggiungere la Strada del Gigante è quello di prendere il treno a vapore da Bushmills.

Da sempre l’uomo ha cercato di spiegare le meraviglie della natura con racconti e leggende. Un luogo così affascinante non poteva che fare sorgere dubbi e domande negli uomini che si trovavano ad ammirare una creazione così perfetta e ben costruita. Così il mistero stimolò la fantasia e nacquero leggende e storie.

Una leggenda narra che il guerriero gigante dell’Ulster Fionn Mc Cumhaill si fosse innamorato perdutamente di una gigantessa scozzese dell’isola di Staffa e per raggiungerla avesse costruito con le sue possenti mani una strada di pietra per poterla corteggiare ogni giorno. Solo l’amore poteva spiegare un’opera così meravigliosa e riuscita.

Un’altra storia invece racconta una versione alternativa. Il gigante irlandese Fionn Mc Cumhaill un giorno, dopo aver ricevuto insulti dal suo rivale scozzese Benandonner. Così costruì un sentiero per raggiungere la Scozia, che fu poi distrutto da Benandonner stesso. Ciò che rimase è proprio la Giant’s Causeway.

Un luogo da visitare assolutamente durante un viaggio in Irlanda. La tappa perfetta per gli amanti della natura e delle escursioni, capace di incantare ogni spettatore. La natura ci dimostra sempre quanto sia grandiosa e perfetta, capace di creare paesaggi e luoghi che nemmeno il miglior architetto potrebbe immaginare.