Esiste una locanda costruita su una roccia a strapiombo

Fonte: iStock Photo - Foto di Yuelan La locanda Aescher in Svizzera costruita sulla roccia

Chi soffre di vertigini dovrebbe tenersi a debita distanza da questo luogo, ma per tutti coloro che amano i posti mozzafiato e le viste indimenticabili, mentre si è immersi nella natura, allora la locanda costruita sulla roccia a strapiombo è il posto giusto da raggiungere.

Per arrivarci si deve percorrere una camminata di circa sette chilometri, della durata di tre ore, ma si viene ripagati dalla bellezza dell’ambiente circostante e dalla magia di un luogo che sembra uscito da un sogno. La struttura è inaspettata, incastrata tra la montagna e il cielo, e circondata da tantissima bellezza.

Siamo in Svizzera e, più precisamente, nel Canton Appenzello: qui si trova la locanda di montagna più famosa.

La locanda costruita su una roccia a strapiombo

È un luogo amatissimo, che anche il National Geographic ha inserito tra quelli da vedere nel corso della vita: stiamo parlando della locanda Aescher che si trova in Svizzera nel Canton Appenzello. Al momento è chiusa per l’inverno e la sua riapertura è datata maggio 2024, è anche possibile il pernottamento. Da lì si gode di una vista magnifica sulle montagne mentre si è in un luogo che lascia senza fiato.

Pare che la locanda nella sua forma originaria sia datata 1860, come viene riportato sul sito ufficiale, l’apertura è da maggio a ottobre, sette giorni su sette a partire dalle 7,30. La cucina è aperta dalle 11 alle 20,30. Nel mese di novembre, invece, l’apertura va dalle 8 alle 20 e si può mangiare dalle 11 alle 19,30. Si può raggiungere con la funivia oppure a piedi e si trova a un’altitudine di 1454 metri sul livello del mare.

E le immagini di questo luogo parlano da sole, mostrando la bellezza di un posto che appare quasi sospeso tra cielo e terra e che sembra mettere alla prova ogni legge dell’ingegneria e dell’architettura.

Come raggiungere la locanda costruita sulla roccia

Ci sono due modi per raggiungere questa locanda aggrappata alla roccia. Uno di questi è in funivia: partendo dalla stazione di Wasserauen in circa 15 minuti si raggiunge l’arrivo a monte e da lì poi si procede con una breve camminata.

L’altra strada è un percorso di montagna che permette di scoprire luoghi e viste davvero suggestive. Per percorrerlo ci vogliono oltre tre ore e al ritorno si può comunque optare per la funivia.

Si parte sempre dalla stazione di Wasserauen per raggiungere, in circa un’ora di cammino con alcuni tratti di salita ripida, il Seealpsee un bellissimo laghetto di montagna che si inserisce in un panorama straordinario, con lo specchio d’acqua circondato dalle vette. Poi si prosegue per un sentiero abbastanza ripido, ma che alla fine porta fino alla locanda Ascher, da cui si gode di scorci indimenticabili e dove si possono gustare piatti tipici. Nei pressi della locanda si trovano anche le grotte del Wildkirchli e la cappella dell’eremita.

Un luogo da sogno, come tutti quelli che sembrano sfidare ogni legge: eremi da brivido che si trovano in Italia, ma anche in altre parti del mondo.

Proprio come la locanda Aescher, che il National Geographic ha inserito tra i siti da vedere almeno una volta nella vita, uno di quei posti che, vertigini permettendo, vanno raggiunti per lasciarsi stupire dalla magia della natura e dell’ingegno umano.