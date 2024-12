La città costruita nel cratere di un meteorite

Fonte: iStock Nördlingen, l'incredibile città nel cratere di un meteorite

Città medievale, dalla forma davvero singolare: basti pensare che Nördlingen vista dall’alto forma un cerchio perfetto. Oltre a questo, si trova in un luogo di grande fascino, infatti è stata costruita in un cratere che pare si sia formato 15 milioni di anni fa dopo la caduta di un meteorite.

Una cittadina autentica, ricca di tesori da scoprire, in cui la storia si mostra lungo le strade, occhieggiando i tanti edifici che risalgono al passato, oppure camminando lungo le sue mura che sono interamente percorribili, o – ancora – scoprendo di più del passato e di come questo luogo sia stato importante durante eventi storici o celebre e utilizzato come scenografia di prodotti culturali.

Senza dubbio Nördlingen merita una visita, per poter capire l’essenza di questa zona della Baviera, vasta regione della Germania, ed è tappa anche della Romantische Strasse, un percorso turistico incredibile e con tante tappe che si snoda lungo 460 chilometri.

Nördlingen, città medievale in un cratere

Si estende su circa 24 chilometri il cratere meteoritico di Nördlingen, nella zona occidentale della Baviera in Germania. Ha una forma quasi perfettamente rotonda, pare che si sia formato circa 15 milioni di anni fa ed è – senza ombra di dubbio – uno dei più celebri di tutto il mondo.

Solo in anni recenti si è scoperto l’evento che ha generato questa depressione, che per secoli è stata ritenuta essere un vulcano spento. E invece è stata creata in seguito alla caduta di un meteorite di un chilometro di diametro, che si è schiantato sulla terra insieme a un satellite di 150 metri (questo ha dato vita a una depressione di 4 chilometri che è il bacino di Steinheimer).

Il cratere cittadino è inserito all’interno del Geoparco del Ries e nella città si trova anche un museo: si tratta del RiesKrater-Museum all’interno del quale approfondire le informazioni sul perché questo luogo è così speciale, inoltre lo spazio è stato ricavato all’interno di un suggestivo edificio medievale databile intorno al 1503.

Ed è lì, in quel cratere causato da un meteorite, che nel passato più remoto ha preso vita Nördlingen. Pare – ad esempio – che la zona fosse abitata già durante il Paleolitico e che poi, successivamente, fosse presente nell’area un insediamento romano, anche se potrebbe non coincidere con l’attuale cittadina.

È certo, invece, che Nördlingen, con il nome di Nordilinga, sia stata fondata prima dell’anno Mille; infatti, è citata in alcuni documenti del 898, mentre è noto che ha ottenuto i diritti di città nel 1215.

Oggi la sua storia antica si riflette nelle strade, negli edifici, nelle mura, che rimandano subito al periodo medievale. La cittadina, inoltre, è stata scenario di due battaglie della sanguinosa Guerra dei trent’anni, più precisamente nel 1634 e nel 1645.

Fonte: iStock

Cosa vedere a Nördlingen

Nördlingen è il luogo da raggiungere per tanti viaggiatori diversi. Per coloro che amano la storia è il posto giusto da esplorare alla ricerca dei suoi tanti tesori. Per coloro che sono appassionati di astronomia è la meta ideale in quanto la sua posizione la rende davvero stupefacente.

E sono tantissime le cose che si possono ammirare, a partire proprio da quelle mura medievali così ben conservate da meritare una camminata, godendo anche della vista sulla città e sui suoi dintorni.

Un altro punto panoramico lo offre la Torre Daniel che regala uno scorcio affascinante, dominando i dintorni: si innalza per 90 metri (per giungere in cima si devono percorrere 350 gradini) ed è il campanile della chiesa gotica di St. Georg. Si tratta di un edificio di culto davvero interessante, ricco di tesori da scoprire, realizzato tra il 1427 e il 1505.

Il Stadtmauermuseum, invece, racconta molto della storia della città, anche attraverso un diorama della battaglia del 1643. Poi la torre della Porta Löpsinger regala un punto d’osservazione sul cratere. Questo museo è aperto, in genere, da marzo a novembre.

E, come per ogni meta che si raggiunge, vale anche solo la pena di girare per la città, che regala la sensazione di trovarsi in un posto magico: strade in cui la storia risuona a ogni passo, ma anche dove la natura ha creato qualcosa di magico, basti pensare che il cratere e tutta l’area sono inseriti all’interno dell’elenco dei Geoparchi mondiali Unesco.

Queste sono solo alcune delle tante bellezze che si possono scoprire esplorando la città costruita nel cratere di un meteorite, speciale anche per tante altre ragioni.

Fonte: iStock

Nördlingen, perché è speciale

Certo è che poche città possono dire di essere state costruite nel cratere di un meteorite, ma Nördlingen, cittadina nel cuore dell’Europa, è speciale anche per altri motivi. Tra i tanti, ad esempio, il fatto che qui siano state girate le riprese aeree di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film datato 1971 tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl. E pare che abbia inspirato anche l’ambientazione di alcuni anime.

Se tutto questo non bastasse Nördlingen si inserisce anche in percorso davvero affascinante, un itinerario turistico che si snoda per oltre 400 chilometri, lungo i quali si può fare il pieno di bellezza, cultura e storia immersi in location molto suggestive. Si tratta della Romantische Strasse, lungo la quale si incontrando diverse città dalla storia importante, villaggi affascinanti, ma anche parchi, palazzi e castelli.

Un luogo da sogno, inserito in un percorso davvero affascinante che vale la pena esplorare. In alternativa questa città costruita nel cratere di un meteorite è relativamente vicina a Monaco di Baviera e a Stoccarda (la distanza in entrambi i casi si copre in meno di due ore di viaggio). Quindi è la meta ideale per chi si appresta a programmare un viaggio in questa zona della Germania.