iStock Vietnam, baia di Ha Long, Cua Van

Immerso nella meravigliosa baia di Ha Long, in Vietnam, il villaggio galleggiante di Cua Van è un luogo fuori dal tempo, dove la natura incontaminata si fonde con una cultura secolare. Case galleggianti dai colori vivaci, acque calme e smeraldine, montagne calcaree imponenti e una comunità di pescatori che conserva tradizioni antiche: Cua Van è uno di quei posti che sembrano usciti da una fiaba. Per chi viaggia in Vietnam, questo angolo magico, citato tra i villaggi più pittoreschi del mondo, è una tappa imperdibile.

Dove si trova Cua Van e come raggiungerlo

Il villaggio di Cua Van si trova nella provincia di Quang Ninh, a circa 20 chilometri dal molo turistico di Tuan Chau, tra le baie di Ha Long e Lan Ha. Con oltre 176 famiglie che vivono soprattutto di pesca, rappresenta uno degli ultimi esempi autentici di villaggi galleggianti nel mondo. Journeyetc.com, una delle riviste di viaggio più famose del pianeta, ha inserito Cua Van tra i 16 villaggi antichi più belli del mondo nel 2012.

Per raggiungerlo, si hanno diverse opzioni: in crociera – disponibili da 3 a 5 stelle – godendo del massimo comfort con escursioni in kayak, visita alle grotte della baia di Ha Long, cene raffinate, panorami mozzafiato e tramonti indimenticabili; in canoa, per un’esperienza più avventurosa e veloce o in treno, ideale per gruppi numerosi – può ospitare da 30 a 50 persone – che vogliono godersi il viaggio.

iStock

Un’esperienza autentica nella baia di Ha Long

Cua Van è molto più di una destinazione turistica: è un viaggio nel cuore della tradizione del Vietnam. Lontano dal caos urbano, qui si respira una pace difficile da trovare altrove. Le case galleggianti, costruite su zattere di legno, sembrano danzare dolcemente sull’acqua, mentre i pescatori si dedicano alle attività quotidiane tra reti e piccoli battelli. La posizione unica, protetta dalle scogliere calcaree di Va Gia, rende il villaggio un rifugio sicuro e suggestivo, perfetto per chi cerca tranquillità e autenticità.

Attività imperdibili nel villaggio galleggiante di Cua Van

Trascorrere del tempo a Cua Van significa vivere un’esperienza autentica, dove ogni gesto quotidiano si trasforma in scoperta. Le attività qui non sono solo turistiche, ma veri e propri momenti di connessione con la natura e la cultura locale. Qui tutti i tipi di viaggiatori troveranno qualcosa che li lascerà senza fiato.

Tra le attività consigliate:

iStock

esplorare la vita locale. Passeggiare (o meglio, navigare nella meravigliosa baia di Ha Long) tra le piccole – sono di circa 30 metri quadrati – case colorate che ospitano i pescatori del luogo, osservare il ritmo lento della vita quotidiana e lasciarsi incantare dai meravigliosi sorrisi degli abitanti. Ogni angolo del villaggio racconta una storia,

visitare il Centro Culturale Galleggiante di Cua Van. Un piccolo museo a cielo aperto che custodisce antichi strumenti da pesca, fotografie storiche e reperti archeologici. Qui si può fare un autentico tuffo nella memoria collettiva del villaggio e della baia,

kayak e grotte spettacolari. Cua Van è infatti anche il punto di partenza ideale per esplorare le grotte carsiche della baia in kayak avvicinandosi alle pareti rocciose, entrando in cavità misteriose e godendosi la natura incontaminata da una prospettiva unica,

pesca e attività con i locali. Partecipare alle usanze dei pescatori: dalla pesca al calamaro di notte all'attendere il tramonto in compagnia, fino alle serenate tradizionali a bordo di una barca a vela. La fantastica cordialità della comunità rende ogni momento speciale,

assaporare frutti di mare freschissimi. Grazie all'abbondanza di pescato, si potranno gustare piatti locali con pesce e crostacei appena pescati, cucinati secondo ricette tradizionali tramandate da generazioni.

Luoghi da visitare nei dintorni di Cua Van

La baia di Ha Long offre un’infinità di meraviglie naturali e culturali da scoprire. Le tappe più belle che si possono abbinare alla visita di Cua Van sono: il villaggio di pescatori di Vung Vieng fondato tanto tempo fa dove vivere la vita like a local e ammirare paesaggi mozzafiato; la grotta di Thien Cung, una meraviglia sotterranea con giochi di luce naturali; la grotta di Kim Quy ricca di stalattiti e legata alla leggenda di Kim Quy, la Tartaruga Dorata; l’isola di Quan Lan a Quang Ninh con spiagge bianche e natura selvaggia.

Durante un viaggio nella baia di Ha Long, in Vietnam, oltre a queste opzioni citate sopra, si possono poi visitare anche altre numerose attrazioni turistiche che renderanno il viaggio ancora più indimenticabile. Queste sono: la spiaggia di Ti Top, la baia di Bai Tu Long, l’isola di Tuan Chau o la grotta di Sung Sot. In questa zona c’è davvero l’imbarazzo della scelta per creare un itinerario perfetto.

Consigli utili per visitare Cua Van

Per vivere al meglio questa esperienza il periodo ideale è da aprile a giugno, quando il clima è mite e soleggiato. Bisogna mettere in valigia abiti comodi, cappello, occhiali da sole e crema solare e, per chi è sensibile al mal di mare, è consigliabile avere dei farmaci specifici. Il consiglio è di prenotare in anticipo una camera d’albergo, soprattutto in alta stagione, per evitare di non trovare posto restando delusi.

Il villaggio galleggiante di Cua Van è un luogo che conquista il cuore. Con i suoi paesaggi mozzafiato, la sua cultura autentica e il calore della sua gente, rappresenta una delle gemme più preziose di questo magnifico Paese. Un posto dove il tempo sembra davvero essersi fermato, perfetto per chi cerca un’esperienza indimenticabile tra acqua, roccia e tradizione.