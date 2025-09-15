Il riconoscimento internazionale ai TPO Best Awards 2025 segna una tappa importante: Hanoi diventa modello globale per chi sogna un turismo che sia insieme prospero e responsabile

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock I TPO Best Awards premiano Hanoi, capitale del Vietnam, come destinazione più sostenibile del 2025

La capitale del Vietnam si è aggiudicata il Sustainable Tourism Award ai TPO Best Awards 2025, il premio che celebra le città più cool e visionarie nel turismo sostenibile. Davanti alla giuria riunita a Ho Chi Minh City, Hanoi ha convinto grazie alla sua capacità di mixare crescita economica, rispetto per l’ambiente e inclusione sociale. Un riconoscimento che punta ad un futuro più green, responsabile ed etico.

Perché Hanoi è la meta più sostenibile del 2025

Quali sono i motivi di questo successo? Hanoi ottiene il riconoscimento di meta più sostenibile durante TPO Best Awards 2025. La capitale del Vietnam ha mostrato un impegno concreto, passando dalle parole ai fatti con iniziative concrete che riducono l’impatto sul pianeta e trasformano cittadini e viaggiatori in complici di questo obiettivo.

Tra i fronti più compatti c’è il combattimento alla plastica monouso: hotel, ristoranti e tour operator scelgono di eliminare bottigliette e imballaggi promuovendo l’uso di borracce, vetro o altre tipologie di contenitore. In più la raccolta differenziata è diventata sempre più turistica con traduzioni in più lingue così che nessuno commetta errori.

Non si ferma qui, però: l’eco-turismo e il community-based tourism diventano motori di consolidamento, spaziando dalle esperienze in homestay autentici alle escursioni guidate dai local, fino alla promozione di mercati sostenibili che mantengono vive le tradizioni locali.

In più Hanoi ha mostrato la sua abilità nel restare al passo, facendosi notare per nuove categorie che i TPO Best Awards 2025 hanno analizzato: digitalizzazione, ESG (Environmental, Social e Governance) e sviluppo inclusivo trovano la risposta nella capitale del Vietnam che punta sempre più su strutture tecnologiche, smart e alimentate da energie rinnovabili.

iStock

Le iniziative di Hanoi verso un turismo sostenibile

Tra le iniziative più interessanti che hanno guidato Hanoi al successo c’è il Green Sunday. Ne hai mai sentito parlare? L’iniziativa è promossa come una campagna domenicale verso la sostenibilità: durante le date selezionate cittadini e turisti vengono invitati a fare la differenza, pulendo parchi, riducendo i rifiuti e partecipando ad attività a tema.

Il palco dei TPO Best Awards 2025 è stato una vetrina mondiale che ha permesso ad Hanoi di conquistare un premio con un grande significato e capace di portare un aumento di turismo di qualità.

Secondo Dang Huong Giang, direttrice del Dipartimento del Turismo di Hanoi, questo riconoscimento è il risultato di un impegno che va oltre l’ambiente: si tratta di creare un turismo inclusivo, che dà benefici economici e sociali alle comunità.

Hanoi non si ferma qui, punta a continuare uno sviluppo sempre più green, ma soprattutto diventa un modello da seguire che altre località nel mondo dovrebbero valutare. Un’ispirazione per destinazioni che potrebbero diventare così scelte più etiche e green rispetto all’impatto generato di oggi.

Oltre a tutto ciò, però, non possiamo negare che Hanoi abbia tantissime attività da offrire. Non perderti il Lago Hoan Kiem, cuore pulsante della città, e il suggestivo Tempio della Letteratura, antica università confuciana. Passeggia tra le vie del quartiere vecchio, tra street food e botteghe artigiane, e respira la spiritualità alla Pagoda a Pilastro Unico. Per un tocco coloniale francese, ammira l’Opera House, mentre il Mausoleo di Ho Chi Minh racconta la storia del Paese.