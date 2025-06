Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Vista panoramica delle Marble Mountain Vietnam

In alcuni luoghi la natura e la spiritualità si fondono dando vita a un’unica armonia in cui ogni passo riecheggia quasi come un antico mantra. A rappresentare pienamente questo spirito è la Marble Mountain, che in vietnamita si chiama invece Ngu Hanh Son, ovvero la Montagna dei Cinque Elementi. Non distante da Da Nang, il complesso di cinque vette (ciascuna dedicata a un elemento) attira turisti e curiosi tra pagode, tunnel nascosti e statue millenarie.

Ngu Hanh Son, le Marble Mountain dedicate ai cinque elementi

Simbolo del Vietnam centrale le Marble Mountains, note ai local come Ngu Hanh Son sono una vera meraviglia geologica in cui spiritualità, storia e bellezza naturale vanno a braccetto. Non distante dalle spiagge bianche del Vietnam, qui le vette raccontano le cinque forze: acqua, fuoco, terra, legno e metallo. Il complesso delle Marble Mountain dedicate agli elementi si compone di cinque vette:

Thuy Son . È la più alta e la più visitata, è dedicata all’acqua e sorgono qui diversi templi buddhisti e terrazze con vista. Tra i punti più suggestivi da visitare c’è Huyen Khong Cave, una cavità attraversata dalla luce filtrante, dove una grande statua del Buddha veglia sul silenzio;

. È la più alta e la più visitata, è dedicata all’acqua e sorgono qui diversi templi buddhisti e terrazze con vista. Tra i punti più suggestivi da visitare c’è Huyen Khong Cave, una cavità attraversata dalla luce filtrante, dove una grande statua del Buddha veglia sul silenzio; Tho Son . La montagna della terra è invece la più bassa e allungata. Sembra quasi un drago dormiente osservandone i profili e racconta l’antica civiltà Cham attraverso resti di templi e strutture religiose;

. La montagna della terra è invece la più bassa e allungata. Sembra quasi un drago dormiente osservandone i profili e racconta l’antica civiltà Cham attraverso resti di templi e strutture religiose; Kim Son . La montagna, che si erge a ridosso del fiume Co Co, ha una forma che richiama una campana e tra i luoghi da non perdere ci sono la Quan Am Pagoda e la suggestiva Quan Am Cave, due mete di culto importante per il territorio;

. La montagna, che si erge a ridosso del fiume Co Co, ha una forma che richiama una campana e tra i luoghi da non perdere ci sono la Quan Am Pagoda e la suggestiva Quan Am Cave, due mete di culto importante per il territorio; Hoa Son . La montagna di fuoco si trova ai piedi di Kim Son e si divide in due picchi gemelli. È la più “intensa” e non solo per il suo significato. Da non perdere qui la pagoda Linh Son e la grotta di Huyen Vi;

. La montagna di fuoco si trova ai piedi di Kim Son e si divide in due picchi gemelli. È la più “intensa” e non solo per il suo significato. Da non perdere qui la pagoda Linh Son e la grotta di Huyen Vi; Moc Son. La più piccola e spesso meno visitata ma ha tanto da raccontare. Ha una superficie quasi spoglia ma ha un forte significato simbolico legato alla ricerca dell’equilibrio.

Oltre ad essere un posto incredibile dal punto di vista naturale, il complesso di colline è considerato un luogo spirituale in cui regna l’armonia tra fede e leggenda. Ogni montagna ha una storia da raccontare, luoghi da scoprire ed emozioni da stuzzicare.

Fonte: iStock

Dove si trovano le Marble Mountain e come raggiungerle

Le Marble Mountain sono tra i siti naturalistici più visitati del Vietnam e distano circa 8 chilometri da Da Nang. Il complesso roccioso viene spesso visitato in concomitanza con l’antica città di Hoi An e per raggiungerle bastano circa 20 minuti di tragitto da Da Nang o 30 da Hoi An. L’ingresso principale conduce direttamente alla base di Thuy Son, la montagna più visitata del complesso ed è possibile salire utilizzando l’ascensore panoramico che permette di raggiungere la pagoda di Tam Thai senza fatica. I cinque complessi attirano ogni giorno numerosi visitatori che affrontano i sentieri e i percorsi tra storia, leggenda e spiritualità.