Visto per il Vietnam: tutto quello che bisogna sapere

Tutte le informazioni utili, dalle diverse opzioni disponibili a come ottenerlo, costi e durata, per un viaggio senza imprevisti burocratici nel paese asiatico.

Fonte: iStock La splendida Baia di Halong vista dall'isola di Bo Hon, Vietnam

Il Vietnam è una delle mete turistiche asiatiche più popolari, e per i cittadini italiani esistono diverse opzioni per entrare nel Paese senza troppi ostacoli burocratici. Tuttavia, capire quale sia il tipo di visto più adatto può essere complicato, soprattutto per chi pianifica soggiorni prolungati o viaggi che includono altre tappe nel Sud-est asiatico. In questo articolo vediamo tutti i dettagli sull’esenzione del visto, oltre a modalità e costi per ottenere un visto turistico o di altro tipo per il Vietnam.

Esenzione dal visto per il Vietnam: chi ne può usufruire e per quanto tempo

Grazie ad accordi bilaterali tra il nostro paese e il Vietnam, i cittadini italiani possono entrare senza visto per soggiorni di breve durata, fino a 45 giorni consecutivi. Per sfruttare questa esenzione, è necessario:

Un passaporto con almeno sei mesi di validità residua alla data di arrivo.

Un biglietto di uscita dal Paese entro il termine del soggiorno.

Al momento, non è possibile estendere questa esenzione per soggiorni superiori ai 45 giorni. Pertanto, chi desidera rimanere più a lungo in Vietnam deve richiedere un visto specifico prima di partire.

Cosa fare al termine dei 45 giorni

Alla scadenza del periodo di esenzione, ai cittadini italiani è consentito uscire e rientrare in Vietnam, ricevendo un nuovo timbro all’ingresso che garantisce un’ulteriore permanenza di 45 giorni. Questo consente di prolungare il soggiorno lasciando brevemente il Paese. Una modalità particolarmente utile per chi vuole fare viaggi in Cambogia, Laos o altri Paesi limitrofi, con la possibilità di rientrare in Vietnam senza dover fare un visto aggiuntivo.

Visto turistico: E-Visa per viaggi fino a 90 giorni

Se l’intenzione è quella di restare più di 45 giorni, l’opzione migliore è il visto turistico elettronico (E-Visa), un documento digitale che consente un soggiorno massimo di 90 giorni, valido per ingressi singoli o multipli. Il processo è semplice e si effettua completamente online:

Richiesta online: collegarsi al sito ufficiale dell’ufficio govvernativo d’immigrazione del Vietnam e inserire i propri dati personali, allegando una foto recente e una copia della pagina del passaporto. Pagamento: la tariffa varia a seconda del tipo di visto. L’E-Visa per ingresso singolo costa 25 dollari, mentre quello per ingressi multipli ha un costo di 50 dollari. Conferma: entro tre giorni lavorativi il visto sarà approvato e disponibile per il download. Sarà poi necessario stamparlo per presentarlo all’ingresso nel Paese.

Il visto a ingressi multipli è consigliato a chi vuole fare del Vietnam una “base” per esplorare altri Paesi vicini. Ad esempio, è l’ideale per quei viaggiatori che vogliono visitare anche Cambogia e Laos, garantendosi la massima flessibilità senza costi aggiuntivi per rientrare in Vietnam.

Ai possessori dell’E-Visa è consentito l’ingresso nel Paese attraverso:

13 aeroporti internazionali: Noi Bai (Ha Noi), Tan Son Nhat (Ho Chi Minh City), Cam Ranh (Khanh Hoa), Da Nang, Cat Bi (Hai Phong), Can Tho, Phu Quoc (Kien Giang), Phu Bai (Thua Thien Hue), Van Don (Quang Ninh), Tho Xuan (Thanh Hoa), Dong Hoi (Quang Binh), Phu Cat (Binh Dinh), Lien Khuong (Lam Dong);

Noi Bai (Ha Noi), Tan Son Nhat (Ho Chi Minh City), Cam Ranh (Khanh Hoa), Da Nang, Cat Bi (Hai Phong), Can Tho, Phu Quoc (Kien Giang), Phu Bai (Thua Thien Hue), Van Don (Quang Ninh), Tho Xuan (Thanh Hoa), Dong Hoi (Quang Binh), Phu Cat (Binh Dinh), Lien Khuong (Lam Dong); 16 posti di frontiera terrestri: Tay Trang (Dien Bien), Mong Cai (Quang Ninh), Huu Nghi (Lang Son), Lao Cai, Na Meo (Thanh Hoa), Nam Can (Nghe An), Cau Treo (Ha Tinh), Cha Lo (Quang Binh), La Lay and Lao Bao (Quang Tri), Bo Y (Kon Tum), Moc Bai and Xa Mat (Tay Ninh), Tinh Bien and Vinh Xuong (An Giang), Ha Tien (Kien Giang);

Tay Trang (Dien Bien), Mong Cai (Quang Ninh), Huu Nghi (Lang Son), Lao Cai, Na Meo (Thanh Hoa), Nam Can (Nghe An), Cau Treo (Ha Tinh), Cha Lo (Quang Binh), La Lay and Lao Bao (Quang Tri), Bo Y (Kon Tum), Moc Bai and Xa Mat (Tay Ninh), Tinh Bien and Vinh Xuong (An Giang), Ha Tien (Kien Giang); 13 posti di frontiera marittimi: Hon Gai and Cam Pha (Quang Ninh), Hai Phong, Nghi Son (Thanh Hoa), Vung Ang (Ha Tinh), Chan May (Thua Thien Hue), Da Nang, Nha Trang (Khanh Hoa), Quy Nhon (Binh Dinh), Dung Quat (Quang Ngai), Vung Tau (Ba Ria – Vung Tau), Ho Chi Minh City, Duong Dong (Kien Giang).

Esenzione del visto per Phu Quoc: un caso particolare

L’isola di Phu Quoc, una delle più frequentate mete turistiche vietnamite, gode di una condizione speciale che permette ai turisti di soggiornare fino a 30 giorni senza visto, purché arrivino con un volo diretto dall’estero. Questa opzione è ideale per chi desidera soggiornare esclusivamente sull’isola, ma diventa limitante se si prevede di visitare altre zone del Vietnam.

Per chi, partendo da Phu Quoc, desidera continuare il viaggio verso altre destinazioni vietnamite, è necessario ottenere un visto. L’ingresso nelle località della terraferma richiederà il pagamento di 25 dollari per un visto aggiuntivo, o un visto turistico completo.

Quando utilizzare il visto “on arrival”

Il visto “on arrival” (all’arrivo) è un’opzione disponibile per situazioni eccezionali, non è quindi destinato ai turisti regolari. Può essere rilasciato a chi proviene da Paesi senza ambasciate o consolati vietnamiti, in casi di emergenza o per missioni speciali. In questi casi, il visto deve essere richiesto tramite un’agenzia di viaggi accreditata, che notificherà le autorità vietnamite almeno 12 ore prima dell’arrivo.

Al momento dell’arrivo, il viaggiatore deve avere:

Fotografie recenti.

Autorizzazione rilasciata dal Dipartimento dell’Immigrazione del Vietnam.

In assenza di questi documenti, le compagnie aeree possono negare l’imbarco sul volo con destinazione uno scalo in Vietnam.

Come richiedere un visto per chi viaggia con minori

Le famiglie che viaggiano con bambini devono prestare attenzione alle normative locali. Per i minori, la legge italiana richiede un passaporto individuale, la cui validità varia in base all’età del bambino. Per evitare problemi durante il viaggio, si consiglia di verificare le disposizioni vigenti presso ambasciate e consolati vietnamiti, nonché presso le questure italiane. Alcuni Paesi richiedono dichiarazioni di consenso per l’accompagnatore, da parte dei genitori o tutori legali. Si suggerisce di consultare l’agente di viaggio per assicurarsi che tutti i documenti necessari siano in regola.

Durata e costi del visto per il Vietnam

Le tariffe dei visti per il Vietnam possono variare a seconda della durata e del tipo di ingresso:

Esenzione per 45 giorni: Gratuita.

E-Visa (90 giorni, ingresso singolo): 25 dollari.

E-Visa (90 giorni, ingressi multipli): 50 dollari.

Visto on arrival: Tariffe variabili e soggette a condizioni particolari.

È importante ricordare che, per tutti i visti elettronici, il pagamento deve essere effettuato online e non è rimborsabile in caso di rifiuto da parte delle autorità vietnamite.

Scegliere il tipo di visto più adatto per viaggiare in Vietnam dipende dalle proprie esigenze e dalla durata del soggiorno. Se si prevede un soggiorno breve e circoscritto, l’esenzione fino a 45 giorni è la soluzione più semplice ed economica. Chi vuole esplorare il Paese per un periodo più prolungato dovrebbe invece optare per l’E-Visa, che permette una permanenza fino a tre mesi con ingressi multipli, ideale per viaggiatori che hanno in programma di spostarsi frequentemente tra Vietnam e altri Paesi asiatici senza preoccupazioni burocratiche.