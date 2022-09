Il centro benessere a testa in giù sospeso tra cielo e terra

Fonte: IPA Centro benessere capavolto, Hotel Hubertus

Sono le esperienze a caratterizzare in maniera unica le nostre avventure di viaggio, le stesse che ci permettono di costruire i ricordi più indelebili di una vita intera.

Esperienze che passano per la scelta di alloggi straordinari, visioni mozzafiato, passeggiate in mezzo alla natura, trekking urbani e molto altro. Elencarle tutte è una vera e propria missione impossibile, quello che possiamo fare però è parlarvi di un luogo che sembra avere tutte le carte in regola per farvi vivere le emozioni più incredibili di sempre.

Sì perché in Italia, e più precisamente a Valdaora, ai piedi di Plan de Corones, è stato creato un centro benessere a testa in giù, una struttura sospesa tra cielo e terra che affaccia su uno dei panorami più belli del nostro Paese. Scopriamolo insieme.

Benvenuti a Valdaora

Ci troviamo in Trentino-Alto Adige, e più precisamente nella provincia autonoma di Bolzano. È qui che nel pittoresco comune di Valdaora esiste un hotel che da anni è meta prediletta di tutti gli amanti della natura e della montagna.

Il suo nome è Hotel Hubertus, ed è una struttura ricettiva immersa in un parco naturale e lussureggiante che si estende per 5000 metri. L’edificio ospita quella che è una delle più suggestive terrazze panoramiche d’Italia, nonché la più grande di tutta Valdaora. Da qui è possibile ammirare uno scenario mozzafiato che abbraccia le Dolomiti e le Vedrette di Ries.

Perché oggi vi parliamo dell’Hotel Hubertus ve lo spieghiamo subito. Non solo perché la struttura è il luogo ideale per vivere vacanze rilassanti all’insegna del relax e della grande bellezza, ma anche e soprattutto perché qui è nata una Spa mozzafiato. Un centro benessere sospeso tra cielo e terra che vi farà vivere un’esperienza insolita e incredibile, a testa in giù.

Fonte: IPA

Hub of huts: rilassarsi a testa in giù

Si chiama Hub of huts ed è il centro benessere che completa in maniera straordinaria l’offerta dell’Hotel Hubertus. Progettata dal team di architetti dello studio noa*, questa nuova Spa è destinata a lasciare senza fiato. Del resto basta guardare le fotografie per provare quel senso di smarrimento misto al fascino che si traduce in un invito a vivere questa nuova esperienza in prima persona.

Il centro benessere sembra sospeso tra cielo e terra, e in effetti è stato costruito su una piattaforma a 15 metri di altezza. Le diverse strutture che completano la spa svettano verso l’alto creano un gioco d’illusioni senza precedenti. Al piano di sopra gli edifici svettano verso l’alto mentre quelli al piano di sotto sono ribaltati, come se fossero i soggetti di un’immagine riflessa nello specchio, o nelle acque.

E in effetti è proprio al paesaggio riflesso nelle acque della piscina a sfioro che caratterizza l’Hotel Hubertus che gli architetti si sono ispirati, creando così una struttura davvero incredibile che sembra sfidare la forza di gravità e che rovescia ogni prospettiva, e che garantisce un’esperienza al di fuori dell’ordinario.

Per raggiungere l’area benessere, gli ospiti sono invitati ad attraversare una passerella sospesa che conduce nella Spa, dove ci sono sauna, docce emozionali, piscine e aree destinate al riposo dei sensi.

Gli interni delle strutture, poi, sono pensati per garantire il massimo relax agli ospiti. Non mancano ovviamente ampie vetrate che permettono di abbracciare il panorama montuoso tutto intorno.