iStock Castello dei Conti Guidi, fortezza medievale a Poppi

Nel cuore del Casentino, tra boschi, colline e borghi antichi, il Castello dei Conti Guidi rappresenta una delle testimonianze storiche più importanti della Toscana. Situato a Poppi, in provincia di Arezzo, questo imponente edificio domina il paesaggio circostante con la sua architettura medievale e racconta secoli di vicende.

Considerato uno dei castelli meglio conservati della zona, è una meta ideale per chi desidera scoprire il patrimonio storico toscano e immergersi nell’atmosfera del Medioevo. La sua architettura elegante, le sale ricche di storia e la posizione panoramica ne fanno una delle attrazioni più visitate del Casentino.

La storia del Castello dei Conti Guidi

Il Castello dei Conti Guidi, noto anche come Castello di Poppi, fu costruito come fortezza militare e imponente residenza signorile per affermare il potere della famiglia dei Conti Guidi.

L’edificio assunse la forma attuale tra la fine del XII e l’inizio del XIV secolo. Grazie alla sua posizione strategica, il maniero controllava l’intera valle e le più importanti vie di comunicazione rappresentando così un punto di riferimento fondamentale per il territorio. La struttura che possiamo ammirare oggi è il risultato di diversi interventi avvenuti nel corso dei secoli.

Il castello è famoso anche per la sua somiglianza con il Palazzo Vecchio di Firenze, tanto che secondo la tradizione il progetto originario è attribuito allo stesso architetto, Arnolfo di Cambio.

La piana sottostante il Castello fu protagonista di importanti eventi storici, tra cui la celebre Battaglia di Campaldino del 1289, che vide contrapposti guelfi e ghibellini e alla quale partecipò anche Dante Alighieri. A questa battaglia è anche dedicata una sala del castello.

Con il progressivo declino del potere dei Conti Guidi, il castello nel 1440 passò sotto il controllo della Repubblica Fiorentina, assumendo nuove funzioni amministrative – sede di vicariato, tribunali, archivi e istituzioni locali (ospitando ancora oggi la sede del Comune di Poppi). Il castello è stato protagonista di uno dei film italiani più celebri degli Anni ’90, Il ciclone, con Leonardo Pieraccioni che, nell’estate del 1996, ne fu regista e interprete, e di una splendida Lorena Forteza. Proprio quest’anno festeggia i trent’anni dall’uscita nelle sale.

Visitare il castello

Visitare il Castello dei Conti Guidi, inserito fra le case della memoria, significa compiere un viaggio attraverso la storia della Toscana medievale.

Gli ambienti interni conservano affreschi, arredi storici e testimonianze che raccontano la vita della nobiltà dell’epoca. Il complesso è circondato da mura con merli guelfi e da un fossato. Il Salone delle Feste è oggi sede del Consiglio Comunale di Poppi.

Tra gli spazi più suggestivi spicca la Biblioteca Rilliana (al primo piano del castello), che custodisce circa 25.000 volumi antichi e rappresenta un centro di conservazione culturale del Casentino.

Anche la Cappella del castello, con al suo interno il ciclo di affreschi attribuiti a Taddeo Gaddi, è un luogo da visitare per conoscere più da vicino la storia della famiglia dei Conti Guidi, notevoli amanti dell’arte. Particolarmente affascinante è la salita alla torre principale, dalla quale si gode una splendida vista sul borgo e sull’intera vallata del Casentino.

Le Sale Espositive ospitano periodicamente mostre temporanee, eventi culturali e iniziative dedicate alla valorizzazione della storia locale. All’interno delle sale si trovano anche l’Ecomuseo del Casentino, il Museo dei Diritti Umani e le antiche prigioni.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, consultare il sito ufficiale Castello di Poppi.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Il Castello dei Conti Guidi si trova nel centro storico di Poppi (uno dei Borghi più belli d’Italia), in provincia di Arezzo, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La sua posizione privilegiata lo rende facilmente raggiungibile sia da Firenze sia da Arezzo.

Chi viaggia in auto può percorrere l’autostrada A1 uscendo ad Arezzo e proseguendo lungo la Strada Regionale 71 in direzione Casentino. Per chi preferisce i mezzi pubblici, il borgo è collegato da autobus e dalla linea ferroviaria Arezzo-Stia che attraversa la valle, con fermata Poppi a circa 15 minuti a piedi dal castello.