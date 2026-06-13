Tra vigne, meleti e montagne, una fortezza unica domina la valle dall’alto di una rupe e custodisce storie medievali, sale storiche e un museo sorprendente

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images L'inconfondibile profilo del Castello di Saint-Pierre

La roccia funge da maestoso piedistallo a una struttura architettonica straordinaria, in grado di fondere l’austera pietra medievale con l’eleganza eclettica ottocentesca. Ci troviamo a pochi chilometri da Aosta, nel territorio di Saint-Pierre, un borgo raccolto circondato da vigneti, frutteti e rilievi alpini, dove si staglia uno degli edifici più fotografati dell’intera regione: il Castello di Saint-Pierre.

Il merito è delle sue quattro torrette circolari che svettano agli angoli del mastio centrale e che hanno contribuito a renderlo celebre ben oltre i confini valdostani. Molti lo definiscono il castello più fiabesco della Valle d’Aosta, un appellativo comprensibile davanti a un profilo che richiama illustrazioni romantiche e racconti cavallereschi.

Eppure dietro quell’immagine quasi fantastica si nasconde una storia molto più antica: prima delle torrette ottocentesche, prima degli interventi scenografici e persino prima dell’aspetto attuale, questa rocca rappresentava un presidio strategico affacciato sulla principale via di comunicazione del fondovalle. Attorno il paesaggio aggiunge ulteriore fascino, con filari di vite che si alternano ai meleti tipici della zona, mentre sullo sfondo si susseguono cime, boschi e vallate laterali.

Breve storia del Castello di Saint-Pierre

Le origini del Castello di Saint-Pierre affondano nel XII secolo. Una delle testimonianze più importanti compare nella celebre Carta delle Franchigie del 1191, documento nel quale vengono citati i fratelli de castro Sancti Petri, associati alla proprietà di una parte della fortificazione.

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Il nucleo originario risultava molto diverso rispetto a quello attuale. In passato, infatti, c’erano due strutture principali a costituire il cuore del complesso. Da un lato il grande torrione difensivo, dall’altro una casa-forte destinata alle esigenze residenziali. Nel corso del tempo nuovi edifici unirono questi elementi iniziali, dando vita a un organismo architettonico sempre più articolato.

Nei secoli successivi passò attraverso le mani di alcune tra le più influenti famiglie della Valle d’Aosta. Tra queste figurano i Signori di Quart, i Savoia e gli Challant, protagonisti di una lunga stagione politica e feudale che ha lasciato tracce profonde nella storia regionale. Un momento significativo arrivò nel XVII secolo con Pierre Philibert Roncas, nobile valdostano che lo ampliò e trasformò parte degli ambienti in spazi adatti a ricevimenti e occasioni mondane.

La trasformazione più evidente giunse però nel 1873 con il barone Emanuele Bollati, il quale acquistò la proprietà e affidò all’architetto torinese Camillo Boggio un importante intervento di rinnovamento. L’obiettivo andava oltre il semplice restauro: si puntava a reinterpretare il castello secondo il gusto romantico dell’epoca, profondamente affascinato dal Medioevo.

Boggio trovò ispirazione nelle fortezze costruite lungo la Valle del Reno, nella Germania meridionale. Furono proprio quelle suggestioni a portare alla realizzazione delle quattro torrette cilindriche che ancora oggi ne definiscono l’immagine. Grazie a questo intervento la fortezza acquisì quella silhouette scenografica che la rende un autentico unicum nel panorama valdostano.

Come visitare e cosa vedere al Castello di Saint-Pierre

Varcata la soglia del castello, l’esperienza segue due percorsi che si intrecciano continuamente. Da una parte prende forma il racconto storico dell’edificio, mentre dall’altra si apre il grande viaggio dedicato alla natura valdostana. Dopo un lungo intervento di recupero e riqualificazione, concluso con la riapertura del sito nel 2022, gli ambienti accolgono il rinnovato Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan. Il progetto museale occupa circa 1200 metri quadrati distribuiti tra piano terreno e livelli superiori.

Le sale sono 16 e ciascuna propone un tema specifico: tecnologie interattive, installazioni multimediali e apparati tradizionali accompagnano il pubblico attraverso la geologia della regione, la formazione delle montagne, i ghiacciai, la flora alpina e la fauna che popola boschi, vallate e ambienti d’alta quota.

Particolarmente interessante risulta l’alternanza tra elementi storici e contenuti scientifici. Muri antichi, strutture medievali e dettagli architettonici dialogano con percorsi espositivi moderni, creando un equilibrio raro tra patrimonio culturale e divulgazione. Tra gli ambienti storici meritano una menzione le sale decorate, antiche testimonianze araldiche e spazi che conservano ancora il carattere delle residenze nobiliari.

Grande fascino esercita la Sala del Trono, caratterizzata da un importante camino stemmato che richiama il prestigio delle famiglie proprietarie. Anche gli esterni meritano attenzione, in quanto il cortile permette di osservare particolari architettonici che raccontano secoli di modifiche e ampliamenti, mentre le facciate restaurate restituiscono tutta la personalità dell’intervento ottocentesco.

Al termine della visita vale la pena soffermarsi nei dintorni della rupe. Da questa posizione privilegiata lo sguardo abbraccia una porzione significativa della valle centrale, con campi coltivati, centri abitati e montagne che chiudono l’orizzonte. Sì, è una cosa da fare assolutamente perché non sono molti i luoghi noti che riescono a sintetizzare con altrettanta efficacia il rapporto tra uomo, territorio e storia che caratterizza la Valle d’Aosta.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Saint-Pierre si trova in località Tâche, nel comune di Saint-Pierre, sulla riva sinistra della Dora Baltea, circa 10 chilometri a ovest di Aosta. La sua collocazione risulta particolarmente favorevole per chi desidera esplorare la regione. Lungo l’autostrada A5 basta utilizzare l’uscita di Aosta Ovest-Saint-Pierre e seguire le indicazioni dirette al borgo. In breve tempo la sagoma del castello appare già ben visibile sopra l’abitato.

Chi viaggia in treno può raggiungere Aosta e proseguire successivamente tramite autobus regionali o automobile. La distanza contenuta dal capoluogo regionale rende la visita semplice anche durante una gita giornaliera. Ai piedi della rupe sorge pure la chiesa parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo, con un campanile romanico del XII secolo che aggiunge ulteriore interesse a un contesto storico di grande valore: un insieme scenografico tra i più riconoscibili dell’intera regione.

Tra castelli valdostani caratterizzati da torri severe e strutture prettamente difensive, Saint-Pierre rappresenta un caso a parte. Del resto, è un antico presidio medievale trasformato in icona romantica, che continua ancora oggi a dominare il paesaggio con la stessa autorevolezza che esercita da oltre 800 anni.