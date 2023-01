C’è una casa che galleggia nelle acque del fiume Loira: sembra un quadro

Fonte: IPA La maison dans la Loire

Sono le meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo a invitarci a metterci in viaggio, ogni giorno, per esplorare territori sconosciuti e per toccare con mano la grande bellezza plasmata da Madre Natura e dall’uomo.

E il viaggio di oggi, quello che vogliamo condividere con voi, ci porta proprio davanti a uno dei capolavori visivi più incredibili e suggestivi del mondo che porta la firma di un uomo, quella di Jean-Luc Courcoult.

Molto più di un’opera d’arte, La maison dans la Loire è un vero e proprio capolavoro paesaggistico che va a inserirsi armoniosamente nella splendida cornice naturale di Couëron. Proprio qui, sulle sponde del comune francese infatti, è possibile ammirare quella casa che galleggia nelle acque del fiume Loira e che è così bella da sembrare un quadro.

La maison dans la Loire

Ci troviamo nei Paesi della Loira, in quella regione francese che è conosciuta in tutto il mondo per le sue meraviglie, prima tra tutte la Valle della Loira, che per il suo paesaggio culturale è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

Proprio in questa vasta regione, l’artista francese Jean-Luc Courcoult ha creato una delle sue più incredibili opere d’arte che oggi è diventata parte integrante del paesaggio che circonda la città di Couëron.

Correva l’anno 2007 quando, affascinato dalla città di Lavau-sur-Loire e dalle sue paludi, l’artista scelse di dedicare un’opera proprio a questo territorio. In occasione della biennale d’arte contemporanea Estuaire, costruì un’installazione inedita e sorprendente proprio nei pressi dell’estuario della Loira.

Si trattava di una casa galleggiante, dalle forme e dalle fattezze fiabesche, che affondava nelle acque del fiume Loira. Bellissima e decadente, la casa era leggermente in pendenza, come se volesse sprofondare da un momento all’altro. Persiane chiuse e fondamenta sommerse, restituivano l’immagine di un relitto affondato parzialmente, di una casa disabitata che rendeva lo scenario nostalgico e romantico.

Con la fine della mostra, l’installazione è divenuta permanente, tuttavia a causa delle forti correnti del fiume la casa ha viaggiato per chilometri fino a trasferirsi a Couëron, un comune francese situato nel dipartimento della Loira Atlantica, dove è tutt’ora visibile.

Fonte: IPA

La casa che galleggia sul fiume

Lontana dai sentieri più battuti dal turismo di massa, Couëron è il perfetto punto di partenza per tutti i viaggiatori che vogliono visitare Nantes, dato che dista appena 15 chilometri dalla città. Ma anche il luogo dove fermarsi per ammirare quella casa galleggiante che incanta a ogni ora del giorno e della notte, ieri esattamente come oggi.

Per la sua realizzazione, Jean-Luc Courcoult si ispirò alla Maison du Port, un’antica locanda situata sul porto ora insabbiato di Lavau-sur-Loire. Qualche anno dopo la biennale, e più precisamente nel 2012, la casa iniziò a viaggiare sul fiume, trasportata dalle correnti, per circa venti chilometri. Si fermò poi a Couëron e, per evitare un naufragio, si scelse di fissare l’abitazione su palafitte e ancorarla alla roccia.

Così, da quel giorno, La maison dans la Loire è diventata parte integrante del territorio di questa città. È possibile ammirarla dalla riva del fiume a ogni ora del giorno e della notte per godere di un paesaggio incredibile: la vista di una casa addormentata e immobile che è così bella da sembrare un dipinto immutabile.