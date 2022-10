C'è una regione francese che è un sogno a occhi aperti: la Valle della Loira. Non basterebbero settimane per esplorarla tutta, ma nonostante questo ci sono 10 tappe fondamentali da fare. Una di queste è(in foto), che probabilmente è la più bella cittadina di tutta la zona. Si distingue per essere molto raffinata e rinascimentale, ma anche intima e antica.