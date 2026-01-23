Tra San Valentino e Carnevale, la promo flash Wizz Air (solo per oggi) permette di scoprire città europee ricche di tradizioni, colori e atmosfere uniche

iStock Colorate installazioni durante Las Fallas a Valencia

La promo flash Wizz Air con sconti fino al 20% è l’occasione giusta per programmare oggi una fuga europea nei prossimi mesi. Quest’anno San Valentino e Carnevale cadono nello stesso weekend e questa doppia ricorrenza è l’occasione perfetta per staccare subito la spina e partire per un viaggio.

Il bello di questa promozione, con periodo di viaggio limitato tra l’1 febbraio e il 31 maggio 2026, è la sua flessibilità: permette di scegliere mete romantiche, città festose o capitali culturali, approfittando di tariffe ribassate proprio nei periodi più vivaci dell’anno.

Ecco tre esempi di destinazioni raggiungibili con la promo Wizz Air, ideali per vivere questi mesi in modo diverso dal solito.

Alicante e il suo Carnevale sul Mediterraneo

Alicante è una delle città spagnole più piacevoli da visitare in inverno, grazie al suo clima mite, al mare sempre protagonista e a un centro storico vivace. Durante il periodo di Carnevale, la città si anima con sfilate, musica, costumi colorati e un’atmosfera festosa che coinvolge residenti e visitatori.

Il Carnevale di Alicante è famoso per il suo spirito ironico e popolare, con l’evento clou che capita quest’anno il 14 febbraio – Sábado Ramblero – e che trasformerà la Rambla Méndez Núñez in un connubio di festa, colori e magia.

Passeggiare nel cuore di Alicante durante queste giornate significa vivere la città nel suo momento più autentico, tra tradizione e divertimento. È una meta perfetta anche per una coppia in cerca di un San Valentino alternativo, tra tapas, tramonti sul mare e serate di festa.

Con la promo Wizz Air a febbraio il volo da Milano Malpensa parte da 37,78 euro a/r.

Bratislava e il Carnevale tra tradizioni e folklore

Bratislava è una capitale compatta, elegante e ancora poco affollata dal turismo di massa, perfetta per un viaggio invernale in Slovacchia. A febbraio – in particolare il 7 febbraio – la città celebra il Carnevale tradizionale, conosciuto come Fašiangy, un momento ricco di eventi folkloristici, mercatini, musica popolare e costumi tipici.

Il centro storico diventa il cuore delle celebrazioni, con cortei mascherati e spettacoli che raccontano le tradizioni slovacche. Visitare Bratislava in questo periodo significa scoprire un volto autentico della città, tra castelli sul Danubio, birrerie storiche e piazze animate.

È una destinazione ideale anche per una breve fuga romantica durante San Valentino, grazie alla sua atmosfera raccolta e suggestiva.

Con la promo Wizz Air a febbraio da Palermo il prezzo del volo parte da 28,78 euro a/r.

Valencia e lo spettacolo delle Fallas

Valencia è una città che unisce perfettamente storia, innovazione e tradizioni popolari, e marzo è uno dei mesi migliori per scoprirla. Le Fallas, uno degli eventi più spettacolari di tutta la Spagna e Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, trasformano la città in un museo a cielo aperto fatto di enormi installazioni artistiche (fallas), fuochi d’artificio e celebrazioni continue.

iStock

Le Fallas 2026 si svolgeranno a marzo (consultare il sito ufficiale per il programma dettagliato) – ma già da febbraio si potrà godere dell’aria di festa – e rappresentano un’ottima scusa per pianificare un viaggio con un po’ di anticipo, approfittando della promo sui voli.

Oltre agli eventi ufficiali, Valencia offre spiagge urbane, la futuristica Città delle Arti e delle Scienze, centro storico affascinante e una scena gastronomica (con la sua paella per esempio) famosa in tutto il mondo.

Con la promo Wizz Air a marzo da Venezia il prezzo del volo parte da 42,28 euro a/r.