Valencia è la miglior destinazione per una fuga urbana in Europa

Fonte: iStock Il centro di Valencia

Valencia, la terza città della Spagna per numero di abitanti dopo Madrid e Barcellona, è stata eletta migliore città europea in occasione dei Traveler’s Readers’ Choice Awards 2024. Ed è arrivata terza tra le più accoglienti d’Europa. I lettori della rivista inglese Traveler hanno deciso che la destinazione perfetta per una fuga urbana in Europa è la Capitale del Turia, votata da oltre 125.000 persone.

In competizione c’erano anche le maggiori città europee come Parigi, Roma, Vienna, Berlino, Amsterdam e Stoccolma, ma Valencia ha avuto la meglio guadagnando una bella soddisfazione e un riconoscimento importante per il settore del turismo internazionale. “La terza città più grande della Spagna ha trasformato l’antico letto di un fiume in un parco urbano incantevole e ha aperto eleganti bar sui tetti. Queste operazioni testimoniano la continua innovazione e trasformazione di Valencia che, quest’anno, l’hanno portata a diventare, secondo i nostri lettori, la migliore destinazione per una fuga urbana in Europa” ha sottolineato l’editore Condè Nast.

Valencia: una città sostenibile e moderna

Riconoscimenti come questo sono assegnati nel Regno Unito e in altri paesi in cui Condè Nast ha le sedi per sottolineare l’eccellenza e il valore di un luogo in base a vari requisiti relativi al turismo. Stoccolma e Budapest sono stati elette tra le città più accoglienti d’Europa, seguiti da Valencia al terzo posto, per i servizi pubblici e privati come alberghi, spiagge compagnie aeree, aeroporti. Dalla fine del 2023 la città spagnola ha adottato alcune strategie ambientali e green, diventando Capitale Verde Europea. La Commissione Europea, pertanto, ha notato il suo impegno per provare a essere climaticamente neutra e smart entro il 2030, seguendo un modello di sviluppo sostenibile che può fare la differenza.

Fonte: Ufficio stampa

Il Giardino del Turia, il Parco Naturale dell’Albufera, per esempio, valorizzano il patrimonio ambientale, storico e culturale della città, offrendo ai turisti un’esperienza bella e sostenibile. Valencia infatti è stata inserita anche nella lista verde di Wanderlust, una prestigiosa rivista di viaggio che da più di trent’anni seleziona le mete ecologiche autentiche e responsabili del mondo. Tra i circa mille candidati Valencia è stata scelta insieme a Rimini, Zurigo, Vienna, Scozia, Slovenia, Colorato, le Isole Cayman, per citarne alcuni.

Perchè Valencia è la città più verde d’Europa

Pioniera delle smart city, Valencia è proiettata verso un futuro sostenibile e innovativo. Tra i progetti in via di sviluppo la città ospiterà un centro di sperimentazione e test sull’intelligenza artificiale per promuovere un sistema di trasporti sostenibili, migliorare l’efficienza energetica urbana, gestire i rifiuti con metodi all’avanguardia e soluzioni per proteggere l’ambiente. Valencia ha sempre cercato di aumentare le zone verdi all’interno della città con 600 ettari di parchi e giardini, con una stima di un albero ogni 4,6 abitanti. Si incoraggiano i cittadini a muoversi con la bicicletta, sfruttando le piste ciclabili o a piedi sfruttando nuove linee express che permettono ai turisti di raggiungere vari punti di interesse.

A breve è stato pianificato l’uso dei cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata dell’organico con un sistema di chiusura elettronico, e per l’inquinamento acustico è stato imposto un limite di velocità a 30km/h nel 67% delle strade, molte zone sono pedonalizzate e sono in corso altre riforme per diminuire i decibel. Inoltre Valencia dispone di 22 fontane PUSDAR in vari quartieri dove gli abitanti e i turisti possono riempire bottiglie e borracce con acqua filtrata e refrigerata. Insomma la città spagnola è impegnata profondamente per un futuro più sostenibile e può essere di esempio ad altre città europee e del resto del mondo.