Weekend 13‑15 febbraio 2026 tra cioccolato, supplì, feste di Carnevale e sagre tradizionali in tutta Italia, dal Nord al Centro e Sud, gli eventi da non perdere

Tra gli eventi del weekend, Supplì & Fritti romani Festival a Roma

Il weekend del 13‑14‑15 febbraio 2026 si preannuncia tra i più interessanti dell’anno per chi ama viaggiare, scoprire le tradizioni locali e assaporare la gastronomia italiana.

In coincidenza con San Valentino e con le manifestazioni carnevalesche più famose, borghi, piazze e città di tutta Italia si animano con eventi, sagre e feste popolari che uniscono cultura, spettacolo e gusto. Dal cioccolato ai carnevali storici passando per le sagre gastronomiche, il fine settimana offre occasioni per ogni tipo di visitatore: ecco 10 eventi da vivere.

CioccolaTò 2026 a Torino

Da venerdì 13 febbraio 2026 (fino al 17 febbraio) Torino diventa la capitale del cioccolato grazie a CioccolaTò, la grande manifestazione dedicata alla dolcezza più amata dagli italiani. La piazza simbolo, Piazza Vittorio Veneto, ospiterà 70 stand di espositori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

L’evento è pensato non solo per assaporare cioccolato artigianale, ma anche per partecipare a workshop, talk e laboratori guidati dai migliori maestri pasticceri. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo, incontrare autori e showman del panorama gastronomico italiano e internazionale, e scoprire le storie dietro ogni prodotto. Per chi ama i weekend golosi, CioccolaTò è una meta imperdibile, perfetta anche per un San Valentino alternativo.

Carnevale di Viareggio (LU)

Il Carnevale di Viareggio è uno dei più spettacolari d’Italia e continuerà anche durante questo weekend. Per domenica 15 febbraio 2026 è infatti previsto il 4° Corso Mascherato. Dalle ore 15 sul lungomare di Viareggio ci sarà la sfilata di grandi carri allegorici in cartapesta e gruppi mascherati.

La manifestazione è famosa per i suoi carri realizzati con maestria e creatività, spesso dedicati a temi sociali o di attualità, che coinvolgono artisti locali e internazionali. Le giornate di Carnevale a Viareggio offrono anche occasioni gastronomiche, con dolci tipici e street food locale, rendendo l’evento adatto a famiglie, coppie e gruppi di amici.

Supplì & Fritti romani Festival a Roma

Sempre nel weekend del 13‑15 febbraio 2026, Roma ospiterà il Supplì & Fritti romani Festival presso Eataly Ostiense, un evento che celebra i sapori della tradizione romana in chiave moderna e gourmet.

I visitatori potranno assaggiare supplì classici, versioni innovative con zucca e guanciale, crocchette di patate aromatizzate con formaggi locali e frittatine alla carbonara o cacio e pepe. Il festival è arricchito da musica dal vivo e dj set che creeranno un’atmosfera conviviale e divertente. È una proposta perfetta per chi vuole unire gusto e divertimento, magari trascorrendo un San Valentino fuori dal comune.

Festa della Polenta a Monticchio (LT)

Nel Lazio, la Festa della Polenta di Monticchio, in programma domenica 15 febbraio 2026, celebra uno dei piatti più tradizionali e calorosi dell’Italia centrale. Durante l’evento, grandi paioli di rame verranno messi sul fuoco e la polenta verrà servita con sugo di carne.

L’atmosfera è quella di una festa di paese e questa sagra rappresenta un’occasione unica per scoprire la cultura gastronomica laziale, degustare prodotti a km zero e godere del calore della comunità locale in un fine settimana invernale.

Carnevale di Civitanova Marche (MC)

Nel Centro Italia, nelle Marche, domenica 15 febbraio 2026 si celebrerà Carnevalando a Civitanova Marche, un appuntamento festivo che animerà il centro cittadino con sfilate, musica e animazioni per grandi e piccini.

Nel corso del pomeriggio, dalle ore 14, le vie principali si riempiranno di colori, performance itineranti, spettacoli e un corteo mascherato che coinvolgerà famiglie e gruppi di amici in una vera festa di comunità e che prenderà il via alle ore 15:30.

Tra i momenti più attesi della manifestazione c’è l’arrivo di Cristina D’Avena che si esibirà alle ore 17:30. Questo evento di Carnevale è una splendida occasione per vivere l’atmosfera festosa delle Marche in inverno, scoprire il centro storico di Civitanova e combinare l’esperienza con le specialità gastronomiche locali nei ristoranti e nelle trattorie della zona.

San Valentino al Borgo d’oro degli innamorati (SA)

Ad Agropoli, in provincia di Salerno, si celebra Il borgo d’oro degli innamorati il 13 e 14 febbraio 2026, un evento dedicato alle coppie e al romanticismo di San Valentino.

Il centro storico si animerà con installazioni luminose, spettacoli, concerti e laboratori. Passeggiare tra le vie illuminate e decorate con cuori e simboli d’amore offrirà un’esperienza unica e suggestiva, perfetta per una gita romantica o una passeggiata tra storia e tradizione.

Chocoliamo a Napoli

A Napoli, fino al 15 febbraio 2026, la piazza San Pasquale ospita Chocoliamo, manifestazione dedicata al cioccolato artigianale e alle eccellenze dolciarie. L’evento propone degustazioni, laboratori e dimostrazioni di maestri cioccolatieri, mostrando l’intero processo di produzione e raccontando le storie dei produttori. Chocoliamo è perfetto per trascorrere un weekend dolce, con esperienze immersive e gastronomiche in uno dei centri storici più vivaci del Sud Italia.

Carnevale di Satriano (PZ)

Nel cuore del Centro Italia, tra le colline lucane della Basilicata, il Carnevale di Satriano di Lucania propone un evento unico e suggestivo sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. Anche quest’anno ci sarà l’invasione pacifica di 131 Rumita (eremita) – uno per ogni paese della Basilicata – che interagiranno nella Foresta che cammina.

Questa manifestazione, tra le più originali del panorama carnevalesco italiano, trasforma il borgo in un palcoscenico vivo di riti, tradizioni e simboli antichi.

A differenza dei carnevali più comuni, qui i protagonisti sono i Rumita, uomini vestiti da alberi che percorrono le strade avvolti da edera e bastoni: una rappresentazione simbolica che richiama non solo la natura ma anche valori legati alla sostenibilità e alla relazione tra uomo e ambiente.

Nel corso della manifestazione si svolgeranno cortei caratteristici, laboratori teatrali residenziali e momenti folkloristici che intrecciano antico e contemporaneo, con il coinvolgimento della comunità locale.

Carnevale di Putignano (BA)

Il Carnevale di Putignano, uno dei più antichi d’Europa, proseguirà fino al 17 febbraio 2026 e proprio domenica 15 febbraio dalle ore 11 (a pagamento) ci sarà una nuova sfilata di carri allegorici, i famosi giganti di cartapesta che animeranno le strade del borgo pugliese, accompagnati da musica e balli popolari. L’evento combina tradizione, folklore e divertimento, creando un’esperienza immersiva per grandi e piccini.

Carnevale Storico Sangavinese (SU)

In Sardegna, San Gavino Monreale ospiterà il Carnevale Storico Sangavinese domenica 15 febbraio 2026. Tanti carri allegorici e migliaia di figuranti animeranno le vie del centro storico dalle ore 15:30 con musica, balli e tradizioni antiche.

La giornata culminerà alle 21:30 con l’evento finale durante il quale avverranno le premiazioni accompagnate da musica e spettacolo. La combinazione di colori, suoni e sapori rende questo carnevale un appuntamento imperdibile per chi visita l’isola in inverno.