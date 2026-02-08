Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Nel capoluogo lombardo il Carnevale non ha fretta di concludersi e segue un ritmo tutto suo, scandito dal calendario ambrosiano le cui origini affondano nel IV secolo e sono legate alla figura di Sant’Ambrogio, vescovo e patrono di Milano. Secondo la tradizione popolare, Ambrogio si trovava in pellegrinaggio proprio nei giorni in cui sarebbe dovuta iniziare la Quaresima e chiese ai fedeli di attendere il suo ritorno prima di dare avvio al periodo di penitenza. Il viaggio si protrasse più del previsto e i milanesi prolungarono i festeggiamenti, continuando a celebrare il Carnevale anche quando altrove era già terminato.

Da allora, il calendario ambrosiano stabilisce che la Quaresima non inizi il Mercoledì delle Ceneri, ma la domenica successiva, la prima di Quaresima. È per questo motivo che a Milano l’ultimo giorno di Carnevale non coincide con il Martedì Grasso, bensì con il Sabato Grasso ambrosiano che segna il culmine della festa con eventi e sfilate.

Nel 2026 il Carnevale Ambrosiano si svolge dal 15 al 21 febbraio. Il momento simbolico della chiusura è sabato 21 febbraio, giorno del Sabato Grasso ambrosiano, mentre il Martedì Grasso cade il 24 febbraio.

Eventi del Carnevale Ambrosiano 2026

Il programma del Carnevale Ambrosiano 2026 alterna appuntamenti in centro e iniziative diffuse nei vari quartieri, con proposte pensate per chi ama il Carnevale più tradizionale e per le famiglie che vogliono viverlo insieme ai bambini.

Carnevale al Castello Sforzesco

Tra gli appuntamenti più suggestivi spiccano quelli ospitati all’interno del Castello Sforzesco: sabato 21 febbraio alle ore 16 e domenica 22 febbraio alle ore 10.30, il Carnevale alla corte di Ludovico il Moro conduce i bambini indietro nel tempo. Con semplici accessori, potranno trasformarsi in duchi, dame, cavalieri e messeri, e diventare protagonisti di una giornata immaginaria alla corte del duca.

Sempre nello stesso fine settimana prende vita anche l’esperienza dedicata ai “Mostri del Castello”: aquile, draghi, serpenti e leoni guidano i bambini in un viaggio affascinante tra sculture e bassorilievi, e svelano leggende, simboli e significati legati al bene e al male, ai vizi e alle virtù, per una chiave di lettura del linguaggio visivo dell’epoca.

Carnevale alla Pinacoteca Ambrosiana

Il Carnevale entra anche nei musei, come dimostra il doppio appuntamento alla Pinacoteca Ambrosiana.

Domenica 8 febbraio alle ore 11.15 e sabato 21 febbraio alle ore 15.30 è in programma la “Caccia al dettaglio”, una visita ludica pensata per le famiglie, dove arte e matematica mostrano come forme, proporzioni e numeri abbiano aiutato gli artisti a raccontare storie in modo chiaro ed efficace.

Milano Clown Festival

Da mercoledì 18 febbraio prende il via uno degli eventi più attesi del Carnevale ambrosiano, il Milano Clown Festival, che prosegue fino a sabato 21 febbraio con spettacoli gratuiti di teatro di strada, circo contemporaneo, giocoleria e performance itineranti.

In particolare, il quartiere Isola e zone limitrofe diventano un grande spazio di incontro dove artisti e pubblico si mescolano in un’atmosfera leggera e coinvolgente.

Sabato Grasso

Nel pomeriggio si svolge la tradizionale sfilata dei carri allegorici nel centro: la parata, preparata come da tradizione dagli oratori, percorre alcune delle vie più rappresentative ed è accompagnata da bande musicali, giocolieri, trampolieri e artisti di strada.

Il cuore della festa è Piazza Duomo, che si anima con spettacoli e momenti dedicati alle maschere simbolo Meneghino e Cecca. I carri e i gruppi mascherati si muovono tra Corso Venezia, San Babila e l’area del Castello Sforzesco.

Come partecipare

La maggior parte degli eventi del Carnevale Ambrosiano si svolge all’aperto, nelle piazze e per le strade di Milano, ed è a partecipazione libera. Non è necessario acquistare biglietti per assistere alle principali sfilate e manifestazioni pubbliche.

Come raggiungere il Carnevale Ambrosiano

Muoversi a Milano durante il Carnevale non è difficile grazie alla fitta rete di metropolitana, tram e autobus.

Le fermate Duomo, servite dalle linee M1 e M3, e San Babila, sulla linea M1, consentono di raggiungere agevolmente le aree centrali delle sfilate.

Per chi vuole spostarsi verso la zona del Castello Sforzesco e di Parco Sempione, le fermate Cairoli e Cadorna, collegate alle linee M1 e M2, sono punti di accesso comodi per vivere appieno il Carnevale Ambrosiano 2026.