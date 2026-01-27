Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama del Monastero di Sucevita

Quando l’inverno chiama, non sempre serve rispondere con una settimana bianca costosa e pianificata mesi prima, a volte basta un volo preso al momento giusto per cambiare scenario senza svuotare il conto. È esattamente quello che permette di fare la nuova promozione Wizz Air, che propone fino al 25% di sconto su una selezione di voli andata e ritorno.

La promo è valida solo fino alla mezzanotte del 27 gennaio, ma i viaggi possono essere effettuati dal 27 gennaio al 30 aprile 2026. Una finestra ampia, ideale per organizzare una fuga invernale anche solo per un weekend, con lo zaino in spalla e poche aspettative che poi spesso vengono superate.

Da Lamezia Terme a Bratislava

Tra le tratte più interessanti della promo c’è Lamezia Terme-Bratislava, con voli a febbraio a partire da 26,98 euro. Un prezzo che rende Bratislava una delle capitali europee più accessibili della stagione invernale. Compatta, elegante e facile da girare, Bratislava è perfetta per un weekend.

iStock

Per chi è in cerca della neve basta spostarsi di poco: i Piccoli Carpazi, a meno di un’ora, offrono località come Pezinská Baba, con piste semplici e ben tenute, ideali per principianti o per chi vuole un assaggio di sci senza complicazioni. L’inverno esalta anche il centro storico della città, il castello affacciato sul Danubio e le passeggiate lungo il fiume sono un must.

Nei dintorni, i paesaggi assumono un carattere più freddo, ma altrettanto affascinante, e sono ideali per escursioni brevi e per chi ama la natura anche fuori stagione. Insomma, Bratislava ha tutte le carte in regola per classificarsi come una meta perfetta per un weekend di relax, ma anche di cultura e, grazie a questa promozione Wizz Air da cogliere al volo, anche sorprendentemente economico.

Da Perugia a Tirana

Da Perugia si vola a Tirana a febbraio a partire da 34,48 euro. Una cifra che rende l’Albania una delle sorprese più interessanti dell’inverno. Tirana è una capitale dinamica e in continua evoluzione, ma il vero colpo di scena arriva spostandosi verso l’interno del Paese.

A circa un’ora e mezza dalla città si trovano le montagne della zona di Dardhë, una delle località invernali più amate a livello locale. Febbraio è anche il periodo ideale per scoprire l’Albania più intima, fatta di caffè pieni di vita, cucina tradizionale bella sostanziosa e paesaggi che cambiano rapidamente appena si esce dalla città.

iStock

Da Milano Malpensa a Suceava

Da Milano Malpensa si può raggiungere Suceava a febbraio sempre da 34,48 euro. Siamo nel nord-est della Romania, nella regione della Bucovina, una zona che in inverno regala scenari dalla bellezza potente e ancora poco battuti dal turismo di massa.

Il riferimento per chi vuole sciare è Vatra Dornei, una località montana con piste di difficoltà medio-bassa, impianti essenziali e un contesto naturale che fa la differenza. Suceava è una città discreta, ideale come base per esplorare i dintorni, tra monasteri affrescati, strade secondarie e mercati locali. I costi contenuti, sia per il volo sia per l’alloggio, rendono questa destinazione una delle sorprese più interessanti della stagione.