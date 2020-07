Window Swap: il sito per aprire a caso la finestra di qualcuno nel mondo (e condividere la tua)

editato in: da

Si chiama Window Swap ed è il sito che permette di aprire a caso la finestra di qualcuno nel mondo. Uno scambio di finestre nato per viaggiare virtualmente in quarantena godendo di magnifici panorami.

Il sito è nato grazie a Sonali Ranjit e Vaishnav Balasubramaniam, marito e moglie residenti a Singapore che hanno pensato di dare vita a questo simpatico progetto per offrire la possibilità di viaggiare a tutte le persone chiuse in casa a causa della pandemia.

Chiunque può accedervi, non servono app e nemmeno abbonamenti, e chiunque può imbattersi in nuovi video di finestre da cui ammirare panorami sempre diversi. I video possono essere inviati in modo molto semplice purché siano riprese orizzontali statiche della finestra di 10 minuti.

Quando si accede al sito, si può iniziare da subito il viaggio semplicemente cliccando su “Open a new window somewhere in the world” e si viene automaticamente catapultati di fronte alla finestra della casa di qualcuno. In alto a destra viene specificato il paese e cliccando sulla stessa barra, ci si può spostare altrove. Mentre cliccando su “submit” si può caricare il proprio video.

È davvero emozionante, e un po’ strano, viaggiare in questo modo perché i video, pur essendo registrati, sembrano delle dirette live, spesso provvisti di suoni che rendono tutto particolarmente vero e coinvolgente.

In moltissimi hanno aderito all’iniziativa e sul sito si possono ammirare finestre di ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti all’India, dalla Francia al Giappone, dall’Austria all’Inghilterra. Ovviamente i panorami differiscono a seconda del luogo, alcuni includono meravigliosi scorci naturali, campagne, laghi, foreste, altri mostrano lo skyline di immense città, altri semplici portici con piante, giardini, condomini e quartieri periferici.

Sonali Ranjit ha affermato in merito al progetto che, dal momento che servirà ancora un po’ di tempo per viaggiare di nuovo, fino ad allora potremo “viaggiare voyeuristicamente guardando fuori dalla finestra di qualcun altro”.

Come premesso, per caricare la propria o viaggiare in modo casuale tra le finestre degli altri utenti, è sufficiente visitate il sito Web Window Swap e seguire le semplicissime istruzioni. Siete pronti a partire?