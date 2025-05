Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Da non perdere tra le città lombarde è Bergamo: conosciuta come “la città dei mille” per aver fornito un numero elevato di partecipanti a Garibaldi, è anche stata capitale della cultura e nel suo centro storico che si divide tra città bassa e alta ha davvero molto da raccontare. La cosa migliore? Dedicare almeno un giorno intero a città alta se la si desidera esplorare con calma. Scopriamo insieme cosa vedere a Bergamo e cosa fare in città.

7 cose da vedere a Bergamo

Bergamo è una città che incanta a ogni passo. Divisa tra la parte alta, storica e suggestiva, e quella bassa, moderna e dinamica, racchiude tesori d’arte, scorci panoramici e luoghi carichi di storia; i suoi monumenti più rappresentativi raccontano di mecenati, artisti, viaggiatori e musicisti che hanno lasciato un’impronta indelebile. Ecco alcune delle tappe imperdibili per chi vuole scoprire l’anima più autentica della città lombarda.

1. Città alta e piazza vecchia

Cuore pulsante di Bergamo è la Città Alta, un gioiello medievale cinto da possenti mura veneziane, Patrimonio UNESCO. Camminare tra le sue vie lastricate è come fare un salto indietro nel tempo; il centro nevralgico è piazza Vecchia, considerata da Le Corbusier una delle piazze più belle d’Europa. Al centro, la fontana Contarini, circondata da edifici storici come palazzo della ragione, la torre civica (Campanone) e la biblioteca Angelo Mai, definiscono un’atmosfera sospesa tra eleganza e fascino antico.

I caffè con i tavolini all’aperto, i portici e le prospettive uniche rendono la piazza un luogo dove sostare e assaporare il ritmo lento di Bergamo Alta, prima di proseguire l’esplorazione verso basiliche, musei e panorami mozzafiato.

2. Cappella Colleoni

La Cappella Colleoni è un monumento che lascia senza fiato già dall’esterno e rappresenta pienamente un esempio di rinascimento lombardo. Il nome è un omaggio al condottiero che lo ha richiesto come mausoleo e sorge proprio accanto alla basilica di Santa Maria Maggiore. A colpire è la sua facciata in marmo policromo decorata con geometrie e motivi simbolici. Al suo interno ci sono affreschi di Tiepolo e il monumento funebri di Colleoni.

3. Basilica di Santa Maria Maggiore e duomo di Bergamo

A dominare la zona del centro e a pochi passi dalla piazza si trovano due edifici religiosi importantissimi: la basilica di Santa Maria maggiore e il duomo. La prima colpisce per l’ingresso laterale, quasi come se non avesse una vera e propria facciata e vanta un interno barocco con un tripudio di stucchi, affreschi e ispirazioni fiamminghe.

Il duomo, invece, è dedicato a sant’Alessandro patrono della città. Seppur risulti meno sfarzoso del primo, conserva un’eleganza neoclassica senza paragoni e al suo interno ha reliquie importanti legate alla storia religiosa della città.

4. Le mura venete

I più temerari che scelgono di non usare la funicolare ma arrivare a piedi a città alta le iniziano a scorgere da lontano: la fortificazione della città, oggi riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ha in realtà origini venete. Costruite nel XVI secolo durante il dominio di Venezia, sono lunghe oltre 6 chilometri e circondano tutta la zona alta racchiudendo secoli di storia. Da non perdere le quattro porte dedicate a San Giacomo, Sant’Agostino, San Lorenzo e Sant’Alessandro che segnano l’ingresso verso il centro storico vero e proprio.

5. Teatro Donizetti

Nella Città Bassa, il Teatro Donizetti è un punto di riferimento culturale e musicale, intitolato al grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti. È stato inaugurato nel Settecento e ristrutturato più volte ma oggi ospita una programmazione variegata che spazia dall’opera alla prosa, dal balletto ai concerti. A conquistare da subito è la facciata neoclassica ma all’interno tutti restano a bocca aperta per gli interni sontuosi.

6. Rocca di Bergamo

Su uno dei punti più alti della città alta, la rocca di Bergamo è da non perdere. Si tratta di una fortezza medievale che offre una delle viste più spettacolari sulla città e sulle Prealpi; è stata costruita nel XIV secolo e più volte ampliata per ospitare oggi il museo dedicato alla storia risorgimentale della città e al suo ruolo nella formazione dell’Italia unita. Attorno ad essa un parco in cui passeggiare e un camminamento da cui si gode una splendida vista sui dintorni.

7. Torre del Gombito

Tra gli edifici medievali imperdibili di Bergamo c’è anche la torre del Gombito, una vera chicca che svetta con i suoi 52 metri d’altezza. Dalla cima si gode una vista a 360 gradi sulla città e nei giorni più limpidi l’effetto cartolina è incredibile. Costruita nel XII secolo, è stata per molto tempo un punto nevralgico di difesa.

Cosa fare a Bergamo

Bergamo è una città che si vive lentamente, passo dopo passo, sapore dopo sapore. Le sue due anime, la Città Bassa, moderna e vivace, e la Città Alta, storica e incantata, si fondono in un’esperienza unica. Oltre a ciò che si può ammirare, Bergamo è fatta di gesti da compiere: salire una funicolare centenaria, gustare una polenta cremosa, scoprire capolavori artistici e piccoli musei insoliti. Ecco cosa fare a Bergamo per un solo giorno in città o magari un weekend.

Assaggia la cucina tipica

Un viaggio a Bergamo non è completo senza sedersi a tavola; la cucina bergamasca è una dichiarazione d’amore per la tradizione, la terra e i sapori autentici. Tra i protagonisti, spiccano i nove formaggi DOP della provincia, tra cui Taleggio, Gorgonzola e Formai de Mut, ognuno con la sua identità decisa e profonda.

Non può mancare un assaggio di polenta, vera regina della tavola: servita morbida con formaggi fusi, concia, oppure accanto a carni brasate. E poi ci sono i celebri casoncelli alla bergamasca, una pasta ripiena rustica e saporita, condita con burro, pancetta e salvia: un piatto che racconta l’anima contadina e creativa della città. Un’altra specialità? Sembra sia stato inventato qui il gusto stracciatella: assolutamente da non perdere nelle numerose gelaterie in centro.

Prendere la funicolare da città bassa per scoprire città alta

Una delle esperienze più caratteristiche da fare è salire sulla funicolare storica che collega la città bassa con quella alta; non solo è molto particolare come esperienza ma è anche il modo più comodo ed economico per raggiungere il centro, senza preoccuparsi del parcheggio limitato. Sale lentamente e regala un panorama da favola. Una volta giunti in cima, si apre un mondo fatto di stradine acciottolate, torri medievali, piazze eleganti e vedute spettacolari. È il cuore più antico e affascinante di Bergamo, dove ogni angolo nasconde una storia, un sapore, un dettaglio da osservare con occhi curiosi.

Scoprire tutti i musei della città

Oltre ai monumenti e al centro storico a Bergamo non mancano i musei; dopotutto è stata premiata con Brescia come capitale della cultura. Tra le tappe da non perdere c’è la pinacoteca accademia Carrara dove ammirare opere di Botticelli, Raffaello e Bellini ma altrettanto top la GAMeC dove si trovano esposizioni più moderne e contemporanee per chi ama sperimentare.

Chi ama la musica non può perdere il museo Donizettiano dedicato all’omonimo compositore bergamasco; storia e scienza si possono invece approfondire presso il museo civico archeologico. Altrettanto suggestivo? Il museo del tesoro della cattedrale che custodisce oggetti liturgici preziosi e testimonianze religiose di grande valore. E per i più piccoli? Inserite in agenda il museo del burattino, un’esposizione che riporta al teatro popolare fatto di marionette.

Godersi lo shopping al Sentierone

Chi ha detto che in città bassa non c’è niente da fare? Proprio qui prende vita quello che i local chiamano “sentierone”, ovvero un viale frequentatissimo, dall’anima elegante e arricchito da alberi ma dove si susseguono alcuni dei negozi più amati. È la via dello struscio o dello shopping, tra vetrine curate, botteghe e catene c’è davvero tanto da acquistare per chi cerca un souvenir o qualcosa di unico e particolare da portare con sé.

Come arrivare a Bergamo

Chi non vive in Lombardia potrebbe trovare pratico il collegamento aereo con Orio al Serio per raggiungere Bergamo: dopotutto qui atterrano molti voli low cost ed è anche un buon punto di partenza per esplorare altre città d’Italia o magari d’Europa. Sono molti, infatti, che sostano a Bergamo per un giorno prima di spostarsi verso Milano oppure prima di partire per altre città con voli economici.

In città bassa è anche presente una stazione dei treni: le più grandi città lombarde, e non solo, sono ben collegate a Bergamo con una frequenza piuttosto alta favorita dai collegamenti con l’aeroporto. Per lo stesso motivo da grandi stazioni come Milano sono previsti anche collegamenti bus economici e altrettanto comodi. In auto c’è grande libertà ma attenzione a documentarvi sui parcheggi: in città bassa è semplice trovare aree di sosta, in città alta meglio affidarsi ai parcheggi multipiano ufficiali così da evitare ZTL e multe.

Sono tantissime le cose da fare a Bergamo e da vedere in città, potrebbe bastare un giorno ma in un weekend sicuramente si ha modo di esplorarla in tutte le sue sfaccettature magari concedendosi anche un giro in uno dei castelli nei dintorni.