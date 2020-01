Vueling: due giorni di offerte imperdibili per volare fino a giugno

editato in: da

Con le feste di Natale ormai alle spalle, è inevitabile sentire già lo stress che ci attende nei prossimi mesi. Ma possiamo combatterlo pensando in anticipo alle nostre prossime vacanze, e magari addirittura iniziare ad organizzare un bel viaggio. In effetti, ci sono delle promozioni imperdibili di cui poter usufruire proprio in questi giorni.

Vueling ha deciso di regalare ai suoi passeggeri un’offerta strepitosa per iniziare alla grande questo 2020. Sul suo sito ufficiale potrete prenotare numerosi voli a partire da 27,99 euro, per viaggiare nel periodo compreso tra il 27 gennaio e il 16 giugno 2020. Ma dovrete sbrigarvi, perché per trovare biglietti a questi prezzi imbattibili avete ancora poco tempo: la promozione scade infatti alla mezzanotte di giovedì 9 gennaio. Siete pronti a scegliere la vostra prossima destinazione? Se non avete ancora le idee chiare, possiamo darvi qualche suggerimento.

Ad esempio, questa è l’occasione perfetta per fare un break invernale e concedersi qualche giorno di relax alla scoperta di una delle splendide città europee. Avete mai visto Bilbao? L’affascinante e moderna cittadina spagnola offre una tale varierà di esperienze da soddisfare le esigenze di tutti i suoi turisti. La città vecchia è un vero e proprio capolavoro che ci permette di fare un tuffo nel passato della Spagna settentrionale, e non potete assolutamente perdervi una gita in battello sul fiume per osservare le meraviglie della città da un punto di vista diverso. E poi potrete rimanere a bocca aperta davanti alle bellezze del futuristico Guggenheim Museum, dove troverete decine di opere d’arte moderna e contemporanea.

Avete voglia di una vacanza esotica, da trascorrere in compagnia di amici o della vostra dolce metà? Tel Aviv vi aspetta: la perla israeliana del Mediterraneo è ricca di sorprese e di avventure tutte da vivere. Le sue spiagge favolose offrono uno skyline della città da mozzare il fiato, mentre immergersi tra le bellezze di Giaffa equivale a fare un vero e proprio viaggio nel tempo. E a poca distanza, la meravigliosa Gerusalemme vi regalerà grandissime emozioni.

Ma l’offerta di Vueling è perfetta anche per chi ha già voglia d’estate. Sono molte le destinazioni di mare che potrete raggiungere low cost, tra cui la sempre bellissima Grecia. Ad esempio Preveza, piccolo gioiello affacciato sul mar Ionio, è una meta assolutamente da scoprire. Meravigliose spiagge che si tuffano su acque cristalline, un pittoresco centro storico e ben tre castelli fanno da sfondo a questa splendida cittadina.