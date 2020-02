Volotea, l’offerta da non perdere per viaggiare in primavera

editato in: da

Le vacanze invernali sono state ormai archiviate e lo stress del tran tran quotidiano già inizia a farsi sentire? Allora è arrivato il momento giusto per iniziare a programmare una vacanza. E, ovviamente, non ci riferiamo alle vacanze estive, ma a un piccolo break primaverile che vi aiuti a ricaricare le batterie in vista dello stop estivo.

D’altronde, la prima parte del 2020 è caratterizzata da alcuni ponti che consentono di prendersi qualche giorno di relax lontano da casa senza essere obbligati a prendere un giorno di ferie. Volotea, compagnia low cost spagnola, mette a disposizione diverse offerte con biglietti a partire da 9,90 euro verso decine di destinazioni in tutta Europa.

Che abbiate voglia di cultura, di esplorare una capitale europea o di un assaggio di mare, poco importa: prenotando entro il 7 febbraio potrete organizzare un viaggio pagando appena 20 euro per biglietti di andata e ritorno.

Partendo da Venezia, per esempio, si potrà scegliere di volare a Lione a marzo e aprile con un costo di 8,99 euro per il volo di andata. La cittadina francese, infatti, ha molto più da offrire rispetto al rinomatissimo festival delle luci (che si tiene tradizionalmente nel mese di dicembre). Insieme a Parigi, Lione è tra le città della Francia con il maggior patrimonio storico, artistico e culturale.

Attraversata dal fiume Rodano e dalla Saona, Lione è stata fondata dai romani oltre 2.000 anni fa e, ancora oggi, è possibile ammirare i resti del Teatro Romano sulla collina della Fourvière, considerato il più antico teatro della Gallia francese. Nella zona zona del Presqu’île sarà invece possibile ammirare la piazza centrale, la sede del municipio, i principali teatri e l’Opera. La zona est, invece, è la parte più moderna della città: qui si trova la Maison du Livre, de l’Image et du Son realizzata da Mario Botta.

Diverse offerte anche per chi vola da Bari. Partendo dal capoluogo pugliese, ad esempio, si potrà volare verso Atene (biglietto da 15 euro nell’ultima settimana di aprile) e assaporare così la Grecia più autentica. La capitale ellenica ha praticamente tutto da offrire: siti storici e archeologici unici al mondo, una frizzante vita notturna e un panorama culturale in continua evoluzione. Impossibile, poi, non fermrarsi in un chiosco di strada per assaggiare un pita gyros o un souvlaki, due delle pietanze tipiche della cucina greca.

Se, invece, volete un “assaggio” di mare e di spiaggia, potete approfittare dell’offerta Volotea per Alicante. Partendo da Napoli, potrete raggiungere una delle città più quotate della Costa Blanca pagando appena 15 euro (volo di andata il 2 maggio). Indicata sia per chi viaggia in solitaria, sia per chi vuole spostarsi con la famiglia o con un gruppo di amici, Alicante è caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia bianca e finissima dove rilassarsi e prendere il sole in tutta tranquillità.

Insomma, ci sono mete per tutti i gusti: non resta che affrettarsi, perché la disponibilità è limitata.