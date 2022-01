Voli scontati e tutte le offerte di viaggio da prenotare ora

Anno nuovo, viaggi nuovi! Sperando che in questo 2022 le cose andranno meglio, a tal punto da poter tornare ad esplorare il mondo in lungo e in largo. Con l’augurio che questo possa accadere davvero, abbiamo deciso di raccogliere per voi le migliori offerte di volo attualmente disponibili per organizzare le proprie vacanze. Scopriamole insieme.

Ryanair, la mega offerta per volare fino a fine marzo 2022

Iniziamo da Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, che per inaugurare il 2022 ha lanciato un’offerta assolutamente appetibile: prenotando entro le 23:59 del 7 gennaio 2021 avrete modo di volare in tantissimi meravigliosi luoghi fino al 31 marzo 2022. I costi? I voli di sola andata partono da 4,99 euro.

Potreste approfittare di questa offerta per trascorrere un weekend a Zagabria, città bellissima della Croazia, partendo dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Napoli. Oppure, potreste scegliere di visitare una magica meta italiana come Brindisi, da poco elogiata anche dal Guardian. In questo caso, potreste usufruire di questa offerta partendo dagli scali di Milano Bergamo, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari, Pisa, Torino e Verona.

Wizz Air, tanti sconti per viaggiare fino a fine febbraio 2022

Non è da meno Wizz Air, compagnia aerea low cost ungherese, che ha lanciato un’offerta imperdibile per viaggiare fino al 28 febbraio 2022: prenotando subito la vostra prossima vacanza sulla neve o una fuga veloce in una destinazione calda, potrete viaggiare con solo 9,99 euro a tratta, costi amministrativi inclusi.

Nel prezzo è compreso un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm). Bagaglio trolley e bagaglio da stiva, invece, sono soggetti a un supplemento. L’offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate sul sito del vettore o tramite la sua app mobile.

Volotea, viaggia tutto l’anno a 9,99 euro

Volotea, compagnia aerea low cost spagnola, ha pensato ancora più in grande. La sua promozione prevede la possibilità di poter viaggiare durante tutto l’anno con voli a partire da soli 9,99 euro. Tantissime le destinazioni messe a disposizione del vettore.

Per esempio, potreste raggiungere Napoli, città meravigliosa e che ha da poco ricevuto un elogio dalla CNN che l‘ha resa la meta ideale di viaggio di questo 2022. Per volarci, vi basterà partire dall’aeroporto di Genova, Venezia, Palermo, Torino e Catania.

Aegean, vola in Grecia con il 50% di sconto

Buone nuove anche da Aegean, la più grande compagnia aerea greca, che ha messo a disposizione numerosi biglietti scontati fino al 50%.

Un’offerta che è valida per tutti i voli diretti e di collegamento verso qualsiasi destinazione greca, nelle date comprese fra l’1 marzo 2022 e il 30 ottobre 2022. Ciò vuol dire che potrete acquistare già da adesso voli a prezzi ridicoli per viaggiare anche questa estate. Attenzione però, la promozione scade alle 23:59 del 10 gennaio 2022, ora locale greca.

Emirates, tariffe speciali se prenoti a gennaio

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, ha lanciato una nuova campagna per avvicinare ancora di più i passeggeri a esperienze di viaggio indimenticabili nel 2022. Tante tariffe speciali per una varietà di popolari destinazioni, tra cui Maldive, New York, Seychelles a partire da 379 Euro in Economy Class e 1899 Euro in Business Class.

I clienti che parteciperanno a questa imperdibile offerta avranno anche accesso garantito a opzioni di biglietti flessibili e un’assicurazione sanitaria di viaggio Covid-19 per una maggiore tranquillità. I passeggeri Emirates potranno usufruire della promozione prenotando il proprio volo sul sito della compagnia, o tramite le agenzie di viaggio aderenti, dal 3 gennaio al 24 gennaio 2022, per le date di viaggio fino al 2022 in Economy Class e Business Class.

Oltre a queste nuove tariffe speciali, i clienti che viaggeranno o saranno in scalo Dubai, potranno usufruire di ulteriori offerte a valore aggiunto e delle quali vi abbiamo parlato qui.

Non resta che approfittare di queste promozioni per celebrare come si deve l’arrivo del nuovo anno.