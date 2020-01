Ryanair, voli super low cost a partire da 7 euro

editato in: da

Ryanair lancia un’offerta irrinunciabile da cogliere al volo al più presto. Fino al 26 gennaio, infatti, potete prenotare voli in tutta Europa, da moltissimi aeroporti italiani, a partire da soli 7 euro. Sì, avete letto bene: con soli 7 euro o poco più, potete prenotare – e poi volare dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 – la vostra vacanza a Londra, Vienna, Bruxelles, Budapest, Porto, Valencia…

Se non l’avete ancora visitata, questo è il momento giusto per scoprire Vienna. Un volo da Milano verso la patria della principessa Sissi, vi costerà in andata solo 7,12 euro (e se prenotate adesso anche il ritorno potete spendere cifre davvero molto basse).

Una volta arrivati qui, oltre alle solite mete turistiche, da visitare anche il mercato di Naschmarkt, in cui perdersi tra oltre 120 bancarelle, ristoranti e bar. Tenetevi liberi poi per una lunga passeggiata e un giro sulla ruota panoramica del Prater. Gli appassionati di architettura ameranno Vienna così come non resteranno certo delusi i viaggiatori che amano la cultura e la vita notturna. Il posto giusto per voi? Il MuseumsQuartier con tutta una serie di musei e gallerie dove ammirare i lavori di Egon Schiele, ma anche partecipare a serate tra spettacoli, balli e djset.

E che ne dite nelle prossime settimane di raggiungere Eindhoven? Da Pisa un volo sola andata vi costerà solo 13,99 euro: un’occasione perfetta per scoprire questa bellissima cittadina dei Paesi Bassi. Se non ci siete mai stati siamo certo che l’amerete sin da subito grazie alle sue architetture, il suo design così particolare, le installazioni piazzate in ogni luogo del centro e periferia. Una città in cui moderno e antico convivono e si intersecano. Insomma, la destinazione perfetta per i giovani che vogliono vivere la notte: in questo senso, visitate Stratumseind, la via dei pub e della musica.

Infine potreste anche pensare di organizzare il vostro viaggio a Dublino. Da Bari il volo solo andata vi costerà solo 16,99 euro. L’occasione giusta potrebbe essere per la festa di San Patrizio, che quest’anno cade il 17 marzo. Il momento ideale per vivere la città tra parate e carri in maschera oltre che scoprire i suoi luoghi simbolo, come la Cattedrale di San Patrizio o il Temple Bar dove i musicisti arrivano da tutto il mondo per suonare nel famoso “tempio”.