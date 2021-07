Un videogioco per scoprire (e riscoprire) la grande bellezza d’Italia

editato in: da

Ci sono i parchi naturali, c’è il sole e c’è il mare. C’è la pizza e la pasta, le tradizioni locali da conoscere e onorare, i piccoli borghi sospesi sul mare e quelli nascosti nell’entroterra. E poi ancora l’arte, il folklore popolare, l’architettura e il design. Questa è la nostra meravigliosa Italia.

E non basterebbe un articolo, e forse neanche un libro intero, per raccontare tutte le bellezze del nostro Paese, ma un videogioco, forse, può riuscirci!

È stata la Farnesina ad annunciare Italy. Land of Wonders, una nuova e incredibile applicazione per smartphone che ci porta in giro per il BelPaese, per scoprirne tutte le meraviglie, dalle più celebri a quelle meno conosciute.

Disponibile in 11 lingue, l’app può essere scaricata sia su smartphone e tablet. Il progetto del Ministero degli Affari Esteri mira a far conoscere la grande bellezza del nostro Paese a tutti i cittadini del mondo in maniera interattiva, virtuale e inedita.

Durante il viaggio virtuale il giocatore potrà conoscere le regioni, le città e i borghi più belli d’Italia attraverso gli spettacoli messi in scena dalla natura, le tradizioni gastronomiche locali, il folklore popolare e, ovviamente, l’arte e l’architettura. Una volta completato il videogioco si diventa, simbolicamente, guardiani dell’immenso patrimonio culturale italiano.

L’applicazione, realizzata dagli sviluppatori di Infinity Reply, è disponibile sui sistemi Android e iOs. Una volta scaricata l’app ecco che possiamo fare la conoscenza di Elio, un anziano guardiano del faro che guiderà i giocatori alla scoperta dell’Italia attraverso un viaggio fatto di storie, curiosità, racconti e tradizioni del nostro Paese.

Italy. Land of Wonders racconta la storia del guardiano del faro che ogni mattina deve portare a termine una missione: quella di accendere il sole attraverso 20 scintille raccolte dalle regioni d’Italia. Il giocatore è chiamato ad aiutarlo in questo arduo compito.

A lui sarà chiesto anche di superare 100 livelli di puzzle game: occorrerà ricostruire in 3D alcuni dei luoghi iconici del BelPaese. Il viaggio, poi, proseguirà attraverso la scoperta del mare nostrano, delle montagne e dei parchi naturali, delle città, dei borghi e dei castelli, nonché delle tradizioni, dei miti e delle leggende. Pronti a partire?