I più bei viaggi da fare nel 2024 secondo gli esperti di SiViaggia

Abbiamo selezionato per voi le migliori mete da raggiungere nel 2024, destinazioni in cui volare per vivere esperienze davvero indimenticabili

Il nuovo anno è sempre più vicino e questo vuol dire che possiamo già iniziare a pianificare nuovi viaggi, per raggiungere quelle mete che abbiamo sempre sognato, oppure quelle destinazioni poco frequentate dal turismo di massa e perfette per vivere delle esperienze all’insegna dell’autenticità.

Per questo motivo noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi i viaggi migliori da fare nel 2024, e siamo certi che in questa bellissima lista troverete tanti luoghi da visitare il prima possibile.

Viaggi culturali: le migliori mete del 2024

Fare viaggi all’insegna della cultura è sempre un’ottima idea: è il modo perfetto per unire l’utile al dilettevole. Una delle destinazioni da visitare assolutamente l’anno prossimo è Tartu, una graziosa città dell’Estonia, che sarà anche Capitale Europea della Cultura 2024.

Un posto da non perdere per nessuna ragione al mondo perché è la più antica città dei Paesi Baltici e anche il cuore della cultura estone. Oltre alle tante attrazioni da visitare, qui durante tutto l’anno andranno in scena eventi incredibili e che allieteranno tutti i visitatori.

Un’altra meta da prendere in considerazione per viaggi culturali è Christchurch, un’elegante città che si trova sulla costa orientale dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. È considerata la città più bella di tutto il Paese e regala paesaggi fiabeschi, natura selvaggia ed oceano. Da non perdere assolutamente è il Canterbury Museum che racconta la storia Maori e la cultura in generale della regione in cui si trova.

Molto interessante è anche il Christchurch Arts Centre che si distingue per essere un enorme complesso dedicato all’arte e ricco di negozi, gallerie, locali, spazi pubblici, una biblioteca, e molto altro ancora.

La terza e ultima meta che vi suggeriamo per fare viaggi all’insegna della cultura è Jaipur, quella che è conosciuta come la Città Rosa dell’India. Una destinazione che incarna – nel vero senso della parola – la bellezza e la ricchezza culturale di questo magnifico Paese asiatico.

I visitatori potranno scoprire numerosi monumenti storici, come l’Hawa Mahal, l’Amber Fort e il City Palace e conoscere più a fondo la cultura unica del Rajasthan tramite la musica, la danza e il cibo.

Viaggi enogastronomici del 2024: dove andare

Un viaggio non è mai completo fino in fondo finché non si scopre anche l’enogastronomia del Paese in cui ci si trova. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi delle mete imperdibili per il 2024 in cui bere e mangiare cose gustosissime.

La prima che abbiamo scelto è la Borgogna, una regione storica della Francia Centro-orientale che è nota in tutto il mondo per gli omonimi vini, oltre che per il Pinot Nero, lo Chardonnay, lo Chablis e il Beaujolais. Parliamo di un’area europea che, oltre a far bere bene, permette anche di scoprire una rete di canali impreziositi di grandi castelli, alcuni dei quali sono stati riconvertiti in alberghi di lusso.

Voliamo poi ad Hokkaido, in Giappone. Si tratta di un’isola piena di natura incontaminata, sorgenti termali e con una grande cultura enogastronomica. Ne è un esempio l’ampia produzione di sake di alta qualità, ma anche la sua fiorente industria di birra artigianale. Gustosissimi sono i piatti a base di pesce fresco, come il sushi e il kaisendon, poi ancora il ramen, il genghis khan e i dolci come il shiroi koibito.

Infine Buenos Aires, in Argentina, e il motivo è molto semplice: questo Paese è primo in America Latina nella Guida Michelin, Merito della parrilla alla milanesa napolitana, delle miscele di Malbec, delle uve nobili di Cabernet Sauvignon, Syrah, e Torrontés.

Per non parlare delle sue carni, come il classico asado de tira o il gustosissimo ojo de bife e molto altro ancora. Insomma, si tratta di una Capitale straordinaria, vibrante e anche con eccellenti proposte culinarie che reinterpretano la tradizione locale con tecniche e accostamenti innovativi.

Viaggi all’insegna della natura: dove andare nel 2024

E poi ci sono i viaggi all’insegna della natura, che per molti sono forse i più belli che si possano fare. E per fortuna il nostro mondo preserva ancora angoli straordinari da questo punto di vista.

La prima destinazione che vi consigliamo è il Parco Nazionale di Acadia, una vera e propria perla dello stato del Maine, negli Stati Uniti. Si tratta di un luogo che fa emozionare per via del suo panorama naturale che ancora oggi mostra tracce inconfondibili dell’era glaciale, che a loro volta hanno dato vita a uno scenario composto di valli a forma di U, laghi allungati, rocce granitiche e creste montuose arrotondate. C’è davvero di tutto: ripide coste rocciose, boschi misteriosi, montagne granitiche, e persino fiordi e baie.

Sappiate, inoltre, che qui sorge il maestoso Monte Cadillac, il punto più alto della costa orientale degli Stati Uniti dove, tra ottobre e marzo, è possibile ammirare la prima alba di tutti gli USA.

Poi ancora la Tanzania che è un vero e proprio spettacolo della natura. Vi basti pensare che è proprio da queste parti che svetta nei cieli il Monte Kilimanjaro, la vetta più alta dell’Africa. Ma in questo Paese ci sono anche il cratere di Ngorongoro, la più grande caldera vulcanica intatta del mondo; il Serengeti National Park, in cui ogni anno ha luogo la “Grande Migrazione” di quasi due milioni tra gnu, zebre, gazzelle etc.; le Steppe Maasai, una regione semi-arida di praterie, paludi stagionali e antiche montagne di granito.

Infine, l’ultima meta che vi consigliamo per viaggi all’insegna della natura è il Kirghizistan: circa il 94% del suo territorio è coperto di montagne. Il posto ideale in cui dedicarsi a lunghe camminate in montagna, a trekking guidati a piedi o a cavallo e poi terminare le giornate dormendo nelle yurte.

Chiamato anche “Svizzera nell’Asia Centrale”, offre straordinari paesaggi fatti di catene montuose e verdi vallate, laghi cristallini e ghiacciai che lasciano a bocca aperta.

Vacanze sulla neve nel 2024: dove andare

Per chi ama il freddo e i paesaggi coperti di bianco per fare gli sport invernali non possono di certo mancare le vacanze sulla neve. Il primo posto che vi invitiamo a tenere in considerazione è il Monte Bachelor in Oregon, negli Stati Uniti. Si tratta di una delle più grandi località sciistiche del Nord America: vanta 4.300 acri di terra sciabile, 121 piste uniche e 1025 metri di dislivello verticale.

Molto interessante è anche Erzurum, località della in Turchia: dopo un’adrenalinica discesa sulla neve fresca, ci si può dedicare al massimo del relax in un hammam tradizionale. Qui la stagione inizia a dicembre e termina a maggio e, anche se ci sono solo 28 chilometri da scivolare, il divertimento è senza ombra di dubbio assicurato.

Infine Kitzbühel, una piccola città alpina a est di Innsbruck, in Austria, che è un paradiso di neve. Ma del resto non c’è da sorprendersi: offre 215 chilometri di piste perfette per tutta la famiglia ma anche per chi non ama sciare. Il motivo è molto semplice: c’è un ventaglio unico di attività che vanno dalle passeggiate nei boschi fino al turismo termale.

Destinazione mare: dove andare nel 2024

E poi il mare, perché non c’è niente di meglio di un viaggio dedicato al sole, ai bagni e all’abbronzatura. Una meta da scoprire assolutamente nel 2024 è la baia di El Nido, nelle Filippine, che è una delle località più belle del mondo per fare tuffi nel blu e prendere il sole.

Poi Raja Ampat, forse uno degli ultimi paradisi terrestri. Si tratta di un arcipelago formato da circa 1.500 isole che sorge al largo dell’Indonesia. Vi basti sapere che i nativi locali lo chiamano le “Isole dei 4 Re” e che qui ci sono alcuni dei fondali più belli del pianeta: secondo l’organizzazione no profit The Nature Conservancy, il 75% o delle specie acquatiche del mondo vive in questi posti.

Infine Kangaroo Island, una straordinaria isola che sorge al largo dell’Australia Meridionale, dove trovano rifugio animali come leoni marini, koala e diverse specie di uccelli, tra cui le colonie di pinguini. Qui le spiagge, che sembrano cadute in terra direttamente dal paradiso, sono tantissime e una più bella dell’altra. Ne è un esempio Vivonne Bay Beach che si distingue per essere una distesa immacolata di sabbia e acque cristalline dove giocano felici foche e delfini.