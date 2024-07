Avventure in città, le migliori località d’Italia

Appassionati del turismo d'avventura, questa classifica è per voi: scoprite le migliori destinazioni italiane per gli amanti delle attività all'aria aperta

Non solo relax sulla spiaggia e passeggiate tra le strade di città e borghi, anche il turismo d’avventura sta riscuotendo sempre più successo tra i viaggiatori che desiderano fare esperienze uniche e attive a contatto con la natura. Questa tipologia di viaggi è un ottimo modo per scoprire il mondo da un’altra prospettiva e, allo stesso tempo, per mettere alla prova i nostri limiti fisici, tornando a casa con un bagaglio di storie ancora più ricco ed emozionante.

Per vivere queste esperienze intense o semplicemente per immergersi nella natura, non è necessario organizzare viaggi dall’altra parte del mondo o scalare l’Annapurna. Anche l’Italia vanta destinazioni perfette per soddisfare la vostra voglia di adrenalina e scoperta. Queste sono le migliori città secondo l‘indagine effettuata da buycycle, il principale mercato europeo dedicato alle biciclette che, per stilare questa classifica, ha tenuto conto di fattori quali il numero di piste ciclabili, dei tour in bicicletta e degli sport all’aria aperta nell’area locale. Indossate un paio di scarpe comode e preparate lo zaino: si parte!

Milano: la meta numero uno dei ciclisti

Al primo posto troviamo Milano, soprattutto per quanto riguarda il mondo del ciclismo. La seconda città più grande d’Italia vanta 13.397 percorsi ciclabili nell’area locale, per una lunghezza complessiva di 1.941.104 chilometri. Nella categoria degli spazi verdi, invece, si posiziona al secondo posto con 142 aree e 704 percorsi escursionistici. Bastano pochi chilometri per raggiungere sentieri bellissimi come quelli presenti all’interno della Riserva della Fagiana o il famoso trekking verso il Monte San Primo. Negli sport acquatici occupa l’undicesimo posto, mentre si piazza al nono nella categoria dedicata all’arrampicata. Milano, infatti, offre 30 percorsi tutti da provare.

Roma: tra sport acquatici e aree verdi

La Città Eterna non offre solo inestimabili patrimoni storici e artistici, ma anche tante attività all’aperto ideali per chi vuole visitare la città e non vuole rinunciare alle attività legate al turismo d’avventura. Roma, infatti, è seconda in classifica con i suoi 108 tour in bicicletta (e ben 11.433 percorsi ciclabili) e con il suo alto numero di aree naturali e spazi verdi, perfetti da esplorare in bicicletta. Nella categoria dedicata ai percorsi escursionistici, invece, si posiziona all’ottavo posto grazie ai 577 sentieri situati nel raggio di 8 km, dai Monti Simbruini al Monte Semprevista, entrambi con viste spettacolari.

Seppur lontana dalla costa, la Capitale ottiene il sesto posto anche nella categoria degli sport acquatici. Il Tevere è la location perfetta dove fare rafting urbano sul fiume, mentre il litorale, esposto ai venti, è ideale per chi pratica il kitesurf.

Trieste: il paradiso dell’arrampicata

Restiamo nel Nord Italia con Trieste alla terza posizione, prima nella categoria delle migliori destinazioni italiane per chi ama fare arrampicata. Grazie alla sua posizione geografica e alla varietà di rocce che la circondano, vanta ben 873 vie: nel Carso triestino, infatti, troverete un territorio ricco di formazioni calcaree che offrono agli avventurosi pareti verticali, strapiombi, diedri, spigoli e colonne, adatte a tutti i livelli di difficoltà e preparazione. Nel campo delle escursioni, invece, Trieste sale nel podio occupando la terza posizione grazie ai suoi 712 itinerari, dalle grotte della Riserva Naturale Val Rosandra alla Riserva Naturale Regionale delle Falesie di Duino, fino alle vette del Monte Lanaro e del Monte Orsario.

Trieste è la destinazione ideale anche per i ciclisti: con i suoi 2.814 percorsi ciclabili per una lunghezza complessiva di 444,228 km, si aggiudica rispettivamente il quinto e terzo posto. Mentre per quanto riguarda le aree verdi, si posiziona al terzo posto con 75 località.