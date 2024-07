SiViaggia regala il magazine GATE numero 40

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda e attualità. Alle pagine 74-77 del numero 40, trovate l’ultimissimo articolo di SiViaggia dedicato al nostro viaggio in Istria, un luogo a due passi dall’Italia, dove si respira l’Italia, ma che è così diverso per tradizioni e folklore. Una terra pittoresca, crocevia di tre grandi culture europee, dove scoprire siti archeologici, borghi medievali, spiagge e isole da sogno e una meravigliosa enogastronomia.

Inoltre, sfogliando le pagine del magazine trovate anche qualche utile consiglio per organizzare le prossime gite fuori porta, alla scoperta della Provenza italiana e dei suoi campi di lavanda in fiore, del labirinto più grande del mondo che è proprio qui in Italia e sognare di salire a bordo del treno della Dolce Vita, il più lussuoso che attraverserà la nostra Penisola. È sufficiente registrarsi gratuitamente per poter effettuare il download.

