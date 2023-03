Christchurch, come scoprire la città a bordo di un tram

Fonte: 123RF Il tram storico di Christchurch

“Città giardino”, ma anche la “città più bella della Nuova Zelanda”: Christchurch si è meritata nel tempo questi due nomignoli che fanno capire molto bene quanto sia affascinante quella che viene considerata la località più inglese di questa nazione. È la tappa perfetta per chi è in cerca di qualcosa di nuovo da esplorare, un luogo vivace e in fermento in cui il verde domina in lungo e in largo. Il paesaggio è infatti dominato da natura selvaggia e giardini botanici, senza dimenticare la bellezza mozzafiato dell’oceano e le principali attrattive che vanno dai mercatini agli edifici più pittoreschi. Il modo ideale per ammirare e scoprire tutte queste meraviglie è viaggiare in tram.

Le bellezze da ammirare in tram

Quando si tratta di visitare una città, il tram è forse l’ultimo mezzo di trasporto che viene in mente. In realtà a Christchurch la rete tranviaria è ben sviluppata e può vantare la bellezza di 2,5 chilometri di percorsi. È un’esperienza unica che permette al visitatore di imbattersi sia nelle zone antiche della città che in quelle più moderne. Ecco perché quando si arriva in questa parte della Nuova Zelanda è davvero impossibile rinunciare a una corsa a bordo dei tram storici, magnificamente restaurati e diventati ormai tra le attrazioni più amate. Di sicuro è un viaggio che vale la pena fare almeno una volta nella vita.

Fonte: 123RF

Il tour col tram in giro per Christchurch comincia dalla Cathedral Junction, la stazione ferroviaria, e prosegue lungo la Cathedral Square, il vero e proprio cuore della città. È qui che svetta la splendida cattedrale anglicana, messa a dura prova dal terremoto del 2011 ma che ancora mantiene intatto tutto il suo fascino. Le tappe successive permettono di apprezzare Christchurch a tutto tondo. I giardini botanici possono essere considerati un’autentica bomboniera, ricca di piante rare e curate con grande amore.

Svago, cultura e molto altro ancora

Il tram attraversa poi altri luoghi imperdibili della città neozelandese. Non può mancare una fermata presso il Canterbury Museum, uno dei principali luoghi storici di Christchurch e impreziosito da un numero svariato di collezioni di storia naturale che aiutano a comprendere meglio il passato, il presente e il futuro della città stessa. Ma il tour in tram non è certo finito qui! I binari della lunga rete viaria si snodano fino al Margaret Mahy Playground, il parco giochi di Christchurch. Forse il termine “parco giochi” è però limitativo: è un posto magico, senza età, in cui è possibile cimentarsi con gli scivoli giganti, domare la volpe volante, azionare dei canali d’acqua e persino costruire il castello di sabbia più grande che si possa immaginare.

Fonte: 123RF

E perché non approfittare del tram per immergersi nella cultura di Christchurch? Un’altra tappa raggiungibile tramite questi binari è Tūranga, la biblioteca principale della città e anche la terza più grande di tutta la Nuova Zelanda. Si tratta di ben 6mila metri quadrati e quattro piani da sfruttare per approfondire l’eredità letteraria del paese. I ritmi rilassati del tram sono perfetti per approfittare del relax che si respira in ogni angolo di Christchurch, un mezzo spesso bollato con troppa fretta come “antico” e che invece rende indimenticabile questo viaggio nella lontana e intrigante Oceania.