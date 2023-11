Il nuovo imperdibile indirizzo per gli amanti del sakè

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: TOKYO TOURISM REPRESENTATIVE SAKE Bar Hotel, Asakusa

Esistono alcuni luoghi che, con la loro cultura e con un patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico immenso, riescono sempre a ritagliarsi uno spazio tra i primi posti nelle travel wish listi dei viaggiatori di tutto il mondo. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Giappone, e non potrebbe essere altrimenti.

L’undicesimo paese più popolato al mondo è un concentrato di bellezze che incantano e sorprendono, che travolgono e sconvolgono i senti, che meravigliano e lasciano senza fiato. Palazzi imperiali, parchi nazionali incastonati tra le montagne, templi, santuari ed edifici sacri. E poi, ancora, grattacieli futuristici, treni ad alta velocità, isole e città densamente popolate. A tutto questo, poi, si aggiungono le tradizioni millenarie e una cultura popolare che negli anni ha conquistato milioni di persone in ogni parte del mondo.

Ed è proprio di un simbolo della cultura giapponese che oggi vogliamo parlarvi, per darvi – qualora ce ne fosse bisogno – un altro motivo per raggiungere il Paese del Sol Levante. Sì perché proprio sul territorio nazionale, e più precisamente ad Asakusa, è stato inaugurato un hotel completamente dedicato alla bevanda nazionale del Giappone: il sake.

L’hotel dedicato al Sake

Il nostro viaggio di oggi ci conduce ad Asakusa, uno dei distretti più caratteristici e affascinanti della capitale del Giappone. Una passeggiata qui, infatti, è capace di restituire la sensazione di tornare indietro nel tempo e di respirare l’atmosfera più autentica e tradizionale di Tokyo. Le cose da fare e da vedere sono tantissime: negozi di artigianato, locali e piccoli chioschi di street food e poi, ancora, l’antico tempo Sensō-ji e il parco divertimenti Hanayashiki.

Asakusa è, con tutta probabilità, uno dei luoghi migliori dove soggiornare per andare alla scoperta della capitale del Paese del Sol Levante, e anche per scoprire e gustare le tradizioni dell’intero territorio. Non è un caso che proprio qui sia stato inaugurato nel mese di novembre il primo bar hotel interamente dedicato al sake.

La bevanda nazionale del Giappone, che spesso in italiano viene chiamata sakè, è una vera e propria istituzione nella nazione. Sebbene sia stata esportata in tutto il mondo, poter gustare la bibita alcolica direttamente nel suo Paese di origine, è un’esperienza che tutti i palati sopraffini devono provare almeno una volta nella vita.

Lo sa bene il SAKE Bar Hotel che celebra la bevanda in questione e che offrirà a tutti gli ospiti una degustazione sopraffina senza eguali. La struttura ricettiva, infatti, ha messo a disposizione dei viaggiatori un servizio all-you-can-drink di sake all’interno del bar dell’hotel. Un’esperienza, questa, che gli ospiti possono continuare a vivere anche all’interno delle 21 guest room o negli altri spazi dell’edificio.

Bentornati a Tokyo: le novità in città

Se state cercando un buon motivo per organizzare un viaggio a Tokyo, o per riscoprire tutte le bellezze del Paese del Sol Levante, con il SAKE Bar Hotel lo avete trovato. La struttura situata nel distretto di Asakusa è un must see per tutti coloro che vogliono sperimentare la cultura giapponese attraverso la bevanda nazionale e non solo. Gli arredamenti dell’hotel, così come i materiali scelti e gli elementi di decor, sono un omaggio alla tradizione giapponese affascina i viaggiatori di tutto il mondo.

Tuttavia ci sono altri motivi per raggiungere Tokyo al più presto. Il 31 ottobre, infatti, è stato inaugurato a Ikebukuro l’Anime Tokyo Station, un incredibile hub dedicato alla cultura anime a cura del Tokyo Metropolitan Government. Tra novembre e dicembre, all’interno dell’hotel BnA_WALL si terrà una performance di teatro immersivo. Gli appuntamenti sono previsti il 9 e il 10 novembre, e il 16 e il 17 dicembre. Ultimo, ma non per importanza, è il giardino Rikugien che in questo periodo sta esplodendo in tutta la sua meraviglia grazie al foliage. Fino al 3 dicembre, all’interno del parco, sarà possibile passeggiare tra illuminazioni caratteristiche che si accendono al crepuscolo.