Tutta la magia del Natale di Vienna, anche nel 2020

Vienna non rinuncia al Natale; anzi, la città è pronta a far vivere la magia di questa importante ricorrenza anche nel 2020. Sarà una festa diversa, a causa della distanze di sicurezza richieste dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, ma altrettanto bella e capace di riempire comunque le strade di colori e vivacità.

Le prime a rendere la cittadina speciale e affascinante sono di certo le luci: tra stelle, cascate e lampadari sfavillanti che illuminano il centro storico e le maggiori vie. Sarà dunque meraviglioso ammirarle e andare a spasso per Vienna magari partendo da Annagasse, che conserva il suo stile barocco e con le case storiche protette da tutela storico-artistica oppure dirigendosi verso il Graben, adornato da grandiose illuminazioni natalizie che ricordano nella loro forma i grandi lampadari da soffitto.

Da non perdere il passeggio al Kohlmarkt (tra le strade più belle d’Europa) oggi sede di boutique di pregiati marchi di design mentre un tempo qui si trovava la piazza del mercato per i commercianti di carbone. Tinta di rosso la Rotenturmstrasse, collegamento tra Stephansplatz e Schwedenplatz, mentre il Parco del Municipio si riempie di deliziose decorazioni e ospita il meraviglioso albero dei cuori, simbolo del Natale viennese. Si pensi che per rendere possibile tutto questo sono state installate oltre due milioni di lucine a Led nelle 33 strade di Vienna piene di negozi, rendendo il Natale uno dei momenti più attesi anche per questo spettacolo.

L’atmosfera romantica legata al gioco di luci tra piazze e vie si scalda con la pista da pattinaggio alla Rathausplatz, la piazza di fronte al Municipio. Questa è una fra le più estese piste di pattinaggio artificiali all’aperto del mondo: una pista di ghiaccio su terrazza raggiungibile con una rampa lunga 120 metri. “L’Incanto del Ghiaccio” è perfetto per adulti e bambini e qui si può sfrecciare sui pattini su ben due piani, con un accompagnamento musicale che va dal pop al valzer, rispettando la distanza di sicurezza necessaria.

Dal Natale al Capodanno. Irrinunciabile per la città nota per la musica e i caffè è il Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Vienna che anche quest’anno si svolgerà regolarmente e potrà essere seguito online. Sarà Riccardo Muti, nella Sala dorata del Musikverein, a dirigere quello che è considerato il più celebre concerto del mondo.

L’orchestra suonerà a porte chiuse, senza un pubblico fisicamente presente in sala, ma gli applausi – quelli veri – potranno arrivare direttamente online. Chi vorrà, infatti, potrà registrarsi al sito www.mynewyearsconcert.com e gli applausi, grazie ad un sistema audio, verranno trasmessi in diretta al Musikverein dal computer, tablet o smartphone e si potranno sentire anche nella diretta dell’emittente austriaca ORF.

Tutto questo per un messaggio di speranza e per vivere tutta la magia di questo momento.