Perché dovresti organizzare un viaggio in Alabama in autunno

Fonte: iStock Viaggio in Alabama in autunno

L’autunno è una stagione bellissima e caratterizzati da colori caldi: finita l’estate, questo periodo dell’anno comincia a prepararsi all’inverno ma mescolando, con le sue tantissime tonalità, l’allegria dei mesi estivi con la rigidezza del freddo. Una stagione in cui comincia a nascere un sentimento di nostalgia, ma che allo stesso tempo non molla la vitalità che più di ogni altra cosa caratterizza l’estate.

E sparsi per il nostro pianeta ci luoghi che in questo periodo riescono a dare il meglio di loro, Paesi in cui l’autunno è un’esplosione di magia e di eventi che rendono la stagione davvero unica nel suo genere. Un esempio di tutto ciò è senza ombra di dubbio l’Alabama.

Alabama in autunno

L’Alabama è una Stato che fa parte della Federazione degli Stati Uniti d’America e che si caratterizza per possedere un territorio abbastanza variegato geograficamente: ci sono impressionanti catene montuose, valli pianeggianti a perdita d’occhio, le cosiddette Black Belt con le terre nere particolarmente fertili, e poi splendide spiagge bianche che catapultano in paradiso.

In Alabama ogni chilometro regala qualcosa di diverso, pare quasi di fare mille viaggi in uno, e in più c’è un clima assai piacevole durante tutto l’anno. Insomma, è uno dei Paesi ideali da raggiungere in autunno anche per le tante possibile esperienze che offre.

Il meglio della natura autunnale

Iniziamo questo viaggio in Alabama scoprendo tutto il meglio della sua natura autunnale. E come tutti sappiamo, questa magica stagione fa rima con foliage, e per questo la prima cosa da fare è raggiungere un luogo dove questo fenomeno è un sogno a occhi aperti.

Fonte: iStock

Parliamo del Dismals Canyon, un’eccezionale gola di arenaria nella contea di Franklin, dove svettano alberi maestosi, scorrono cascate fragorose e in un cui le foglie colorate creano paesaggi non facili da trovare altrove. Ma il punto forte di questa meraviglie della natura avviene di notte, quando le dismalites, graziose lucciole che si possono trovare qui e in pochi altri posti del mondo, illuminano l’ambiente dando vita a un’atmosfera magica.

Di giorno, in quindi, è il posto perfetto per vedere il foliage all’interno di un canyon incantato, mentre quando il sole se ne va è il momento top per partecipare ai tour notturni guidati che conducono alla scoperta di queste creature bioluminescenti.

Se questa avventura non vi basta, sappiate che a disposizioni ci sono tanti sentieri per le escursioni e che fanno scoprire i mille volti dell’Alabama. Uno di questo è il Pinhoti Trail, un sentiero di circa 540 km tra l’Alabama e la Georgia, grazie a cui inebriarsi di tutti i colori e i profumi dell’autunno.

L’Alabama conta anche 22 parchi nazionali che davvero in questo periodo sono un capolavoro naturale. Tra quelli da non perdere vi segnaliamo la Riserva Nazionale di Little River Canyon, a Fort Payne, che protegge uno dei canyon più profondi a est del Mississippi. Molto affascinante è anche il Canyon Rim Parkway dove in autunno gli alberi brillano di mille diversi colori. Infine, vi consigliamo Il Natchez Trace Parkway, uno storico sentiero forestale che conduce a ruscelli, cascate e punti panoramici.

Sapevate che in Alabama ottobre è un mese particolarmente speciale? Sì, perché in questo periodo si raccolgono il cotone e le peanuts, la mitica nocciolina americana che fiorisce lungo tutta la costa e nella zona della cittadina di Mobile. Dirigendovi verso il sud del Paese, potrete scoprire scenografici campi bianchi pregni di batuffoli di cotone: questa è la zona della Sweet Home Alabama, ovvero il Cotton State.

Tante soddisfazioni le avranno anche gli amanti del birdwatching che durante l’autunno potranno avvistare il piovanello semipalmato, predatori come falchi pellegrini e aquile presso Dauphin Island, alla foce della Baia di Mobile, riserva ornitologica di Audubon.

Fonte: iStock

Gli eventi da non perdere

L’autunno, in Alabama, è ricco di eventi speciali che rendono il viaggio ancor più unico e interessante. In onore della leggendaria (e buonissima) nocciolina americana che cresce in terreni sabbiosi, durante i mesi autunnali vengono organizzate diverse celebrazioni.

Alla fine di ogni raccolto, che avviene a novembre nella città di Dothan che è considerata anche la Peanut Capitol of the World, va in scena il mese del Peanut Butter Lover’s. In più, sono anche i giorni del National Peanut Festival, il più grande degli Stati Uniti che quest’anno si terrà dal 3 al 12 novembre.

Da non perdere è anche la kermesse del il 14 ottobre che andrà in porto a Oneonta, un comune situato nella contea di Blount, che ospiterà il Cover Bridge Festival in cui fare un tour dei ponti coperti e vedere una sfilata di quilt e una competizione di cucina.

Le attività più adrenaline

Natura allo stato puro, eventi eccezionali, ma anche tante attività adreanaliniche che rendono il soggiorno in Alabama durante l’autunno davvero speciale. Tra le varie opzioni disponibili, potreste scegliere di percorrere il Circle of Colours Trail che attraversa il più grande parco dell’Alabama, Oak Mountain, che offre tantissime attività da fare all’aria aperta.

Oppure, potreste correre a visitare le Martha’s Falls presso la Riserva nazionale del Little River Canyon. Sono dei bellissimi flussi d’acqua molto ampi da raggiungere tramite un’escursione che attraversa paesaggi davvero emozionanti.

Molto interessanti sono anche i Walls of Jericho, delle zone affascinanti e famose per la loro significativa diversità biologica: ospitano diversi habitat, piante e animali unici.

La contea di Madison e Blount è invece nota anche con il soprannome di “Capitale dei ponti coperti dell’Alabama”. Misteriose location, magari dove raccontarsi storie di attrazioni infestate da fantasmi – soprattutto ad Halloween che capita proprio in autunno -, che fanno innamorare chiunque. Sono tre in totale i ponti, Horton Mill, Swann e Easley.

Il primo è stato costruito nel 1934 ed è il ponte storico coperto più alto degli Stati Uniti con i suoi circa 21 metri; l’Easley Covered Bridge è ancora più antico, costruito nel 1927, è invece il più piccolo; il 1933 è stato l’anno delle Swann Covered Bridge che con i suoi 100 metri di lunghezza detiene il titolo di ponte più esteso dello Stato.

Infine, raggiungete gli alberi del Lake Guntersville State Park dove si sviluppa un percorso di zip-line, Screaming Eagle, che è persino entrato nel Guinness dei primati per la lunghezza combinata maggiore del mondo: quasi 12 km.