Lo show che illumina il cielo sopra la grande montagna sacra

Stelle cadenti che abbagliano e scintillano prima di svanire nel buio, aurore boreali che infiammano i cieli tingendoli di meraviglia, pianeti che ruotano, danzano e si abbracciano durante le congiunzioni e poi la bianca e candida Luna che illumina anche la notte più nera: questi sono solo alcuni degli spettacoli più incredibili che la volta celeste ci regala.

E sono così belli, unici e straordinari, che si sono trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche che ogni giorno spingono i viaggiatori a mettersi in cammino per esplorare il globo in lungo e in largo e raggiungere anche le destinazioni più remote e selvagge.

E oggi è proprio in una di queste destinazioni che vogliamo portarvi, in un luogo che ospita un capolavoro della natura che da secoli è impregnato di storia, mistero e leggende. Proprio qui, dove campeggia il maestoso monolite rosso australiano, sta andando in scena uno spettacolo magico e incantato, creato dall’uomo, che illumina il cielo sopra la grande montagna sacra. Mettetevi comodi: lo show ha inizio.

A Uluru il cielo dà spettacolo

Per ammirare quella che è una delle visioni più emozionanti di sempre, dobbiamo recarci al cospetto di Uluru, il gigantesco monolite di arenaria, conosciuto anche con il nome di Ayers Rock, situato nel cuore del Red Centre, nel Territorio del Nord in Australia.

Questa montagna attira da sempre l’interesse di viaggiatori e avventurieri per la sua storia, per le origini e per tutte le leggende che ruotano intorno a essa. Uluru, infatti, è un luogo misterioso e affascinante, il posto sacro degli aborigeni australiani, nonché uno dei monoliti più grandi del mondo.

Raggiungere la montagna sacra, ammirarla e contemplarla, è un’esperienza che tutti dovremmo vivere almeno una volta nella vita e che da sola vale un viaggio in quello che è uno dei territori più selvaggi e sconfinati del mondo intero. Ma non è tutto perché a partire da questa primavera è possibile anche prendere parte a uno show che combina l’immenso patrimonio naturalistico di questo territorio con la storia e la cultura che gli appartiene.

Proprio nell’incredibile cielo sopra Uluru, infatti, sta andando in scena Wintjiri Wiru, che nella lingua locale degli Anangu indica una “Meravigliosa vista all’orizzonte“. Si tratta di uno spettacolo immersivo e sensoriale che permette ai viaggiatori vivere un capitolo della storia ancestrale della comunità locale dei Mala, gli aborigeni che popolano le terre tra Kaltukatjara (Docker River) e Uluru.

Wintjiri Wiru: lo show di luci che svela una storia antichissima

Si chiama Wintjiri Wiru ed è il nuovo ed entusiasmante spettacolo che è stato inaugurato in Australia. A guardare le prime immagini diffuse, e il video che trovate in apertura dell’articolo, sembra quasi che sul cielo sopra Uluru sia stato lanciato un incantesimo. In realtà si tratta di uno show sapientemente creato dall’uomo per permettere alle persone di toccare con mano la storia ancestrale della comunità locale.

Per arrivare allo splendido risultato, l’operatore Voyages Indigenous che ha lavorato con Tourism Australia, ha raccolto le testimonianze degli anziani delle comunità per raccontare in maniera autentica e straordinaria la loro storia.

Così, leggende e narrazioni antichissime prendono vita nel cielo grazie a oltre 1.100 droni luminosi che, alzandosi in volo, creano coreografie e immagini suggestive che raccontano le storie aborigene, accompagnate poi da canti tradizionali intonati dai membri delle comunità locali.

Lo spettacolo può essere prenotato direttamente sul sito dell’Ayers Rock Resort e può essere ammirato sia durante il tramonto, accompagnato da una cena che propone un menu caratteristico e locale, sia dopo il crepuscolo, quando il sole lascia spazio alla notte e tutto viene illuminato dalle immagini scintillanti di Wintjiri Wiru.