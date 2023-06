Sbarcano in Italia i primi vip: dalla Toscana alla Sicilia chi incontrare

Il caldo e il sole sono una calamita per tanti vip che, come ogni estate, scelgono la bella stagione per venire in Italia. E i primi volti noti si aggirano già da qualche giorno per le nostre città d’arte, si siedono nei migliori ristoranti, alloggiano negli hotel più lussuosi. Per chi ama fare vip-watching questo è il momento giusto per uscire di casa e incappare in qualche celeb.

Dalla Toscana alla Sicilia, sono tantissimi gli attori e i cantanti internazionali che si stanno bellamente trastullando nel Belpaese, alcuni con la scusa di cercare nuove location o per un concerto casualmente organizzato in una località turistica italiana o per girare la scena di un film. Insomma, è solo l’inizio della stagione delle vacanze italiane per molti vip, ma ne sono già stati avvistati parecchi. Ecco chi c’è.

Quale vip incontrare in Italia e dove

Innanzitutto, c’è quello scalmanato di Tom Cruise che sta girando le scene rocambolesche del settimo episodio di “Mission Impossible” per le strade di Roma. Centinaia di fan in delirio per ammirare l’attore hollywoodiano sfrecciare per le strade della Capitale in sella alla sua moto, tra salti, inseguimenti e derapate, tassativamente senza alcuna controfigura.

A Napoli, per un concerto in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato avvistato anche Chris Martin, frontman dei Coldplay, che passeggiava sul lungomare, insieme alla compagna Dakota Johnson – l’attrice di “Cinquanta sfumature di grigio” – e al figlio Moses, nato dalla precedente relazione con Gwyneth Paltrow, fino a Castel dell’Ovo e che si godeva una vera pizza napoletana in uno dei locali più famosi della città.

A Marzamemi, in Sicilia, invece è sbarcata l’intera famiglia Clooney. George, la moglie Amal e tanti amici al seguito, venuti qui per partecipare a una festa di compleanno in una villa ubicata tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa, quello per i 50 anni di Charlotte Tilbury, una tra le più celebri make-up artist internazionali. Con la scusa, il gruppetto ha deciso di fare un giro in una delle località più iconiche del versante orientale dell’isola, uno dei gioielli turistici, Marzamemi, facendo letteralmente impazzire abitanti e turisti concedendosi ai tanti selfie che hanno chiesto a George, che ha anche firmando tanti autografi. Tra parentesi, tra i vip invitati alla mega festa, anche Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell.

Ha scelto, invece, la Toscana Leonardo DiCaprio, ma non quella classica delle colline del Chianti dove hanno casa molti vip internazionali. Leo è venuto in Italia con la famiglia e alcuni amici per trascorrere una vacanza all’insegna della bellezza e della cultura, ma anche un po’ delle sue radici. Come prima cosa è andato a Firenze per una visita alle Cappelle Medicee, poi si è recato nel borgo di Vinci, per visitare il luogo che ha dato i natali al Genio di Leonardo a cui si è ispirata anche sua mamma quando è nato, e poi è andato a divertirsi in Versilia, al Cinquale, dove è stato visto ballare con la modella italiana Bianca Balti. Ma DiCaprio ha fatto anche tappa sulla Costiera Amalfitana dove ha trascorso qualche giorno a bordo di uno yacht (un fan ha pesino rischiato di affogare per raggiungerlo a nuoto).

E in Italia è arrivato anche Russell Crowe. Il Gladiatore ha scelto Tropea, da dove ha twittato una foto con vista sul mare meraviglioso della Calabria. L’attore in realtà è atteso a Catanzaro dove deve tenere un concerto insieme alla sua band “Indoor Garden Party”, il primo del suo tour italiano, in occasione della XX edizione del Magna Grecia film festival. E siamo solo all’inizio.