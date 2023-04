Daily Telegraph: “Tropea e Verona meglio di Amalfi e Venezia”

Come ogni anno, il Daily Telegraph pubblica la sua lista di viaggi da cui trarre spunto per le nostre prossime vacanze: la vera sorpresa è che, per il 2023, la tendenza è scegliere località meno affollate, per andare alla scoperta di paesaggi nuovi e indimenticabili. A spingere in questa direzione è senza dubbio la necessità di risparmiare un po’, visti i notevoli aumenti dei costi. Ma non solo: l’attuale situazione geopolitica in Europa (e nel resto del mondo) impone di ripensare ad alcune di quelle che sono sempre state considerate destinazioni d’eccellenza, a favore di mete magari meno conosciute, ma altrettanto belle. Nella lista c’è anche l’Italia, scopriamo quali sono le località da visitare secondo il quotidiano britannico.

Daily Telegraph, l’elogio a Tropea e Verona

Estate, voglia di mare: una delle mete più in d’Italia è senza dubbio la Costiera Amalfitana, un gioiello di natura e piccoli borghi colorati che si tuffano a picco in acque cristalline. Primo tra tutti il paesino di Amalfi, con le sue spiagge incantevoli che attirano migliaia di turisti ogni anno. Forse è un po’ troppo inflazionata: perché non cambiare destinazione? Quest’anno, il Daily Telegraph punta tutto sulla costa calabra, un lungo tratto di litorale ricco di fascino, che non ha nulla da invidiare a quello campano. Spicca così Tropea, suggestivo borgo arroccato su una scogliera bianca che si affaccia sul mare, ai cui piedi si dipana una meravigliosa lingua di sabbia.

C’è chi invece sta pensando ad un city break tutto italiano: Venezia è una delle prime scelte, per il suo indiscutibile fascino. Una città che emerge dall’acqua, e che in essa si riflette, districandosi tra canali su cui si affacciano palazzi antichi e bellissimi. Ma da tempo questa meta è vittima di quel fenomeno conosciuto come overtourism. Meglio allora dedicarsi alla scoperta di un’altra destinazione incantevole, come Verona. La città dell’amore racconta la storia travagliata di Romeo e Giulietta, nei suoi vicoli e nei suoi palazzi. E se è pur vero che non c’è il mare, a pochi chilometri di distanza possiamo ammirare la distesa azzurra del lago di Garda.

Le altre mete europee da scoprire

Il Daily Telegraph dà poi una sbirciata oltre i confini italiani, scegliendo mete un po’ meno frequentate come alternativa a quelle più famose. È il caso di Parigi, che con la sua aura romantica viene letteralmente presa d’assalto da milioni di turisti ogni anno. Vale piuttosto la pena visitare la città di Lione, incastonata tra due fiumi (il Rodano e la Saona) e caratterizzata da un centro storico medievale che è ancora tutto da scoprire. Spostandoci invece in Croazia, è tempo di lasciare spazio a Spalato, dove possiamo ammirare il bellissimo Palazzo di Diocleziano. Per lunghi anni la città è stata messa in ombra da Dubrovnik e le sue mura imponenti affacciate sul mare.

Un paradiso incontaminato come quello delle isole Galapagos è messo a rischio da un turismo “invadente”. La fauna che vive da queste parti, con creature meravigliose come le tartarughe giganti e i cormorani, ha un habitat fragile e meritevole di rispetto. Per questo è meglio dirigersi verso un luogo meno ricercato, come ad esempio le isole Koster, al largo della costa occidentale della Svezia. Anche qui è la natura a farla da padrone, per un’avventura memorabile. Tra le esperienze assolutamente da non perdere, poi, c’è quella a bordo di un treno meraviglioso. No, stavolta non si tratta della Transiberiana, uno dei viaggi mozzafiato per eccellenza: l’alternativa è il Glacier Express, che attraversa la Svizzera mostrandoci panorami montani davvero splendidi.