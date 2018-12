Tutto il Real Madrid sulla fusoliera dell’A380 di Emirates

editato in: da

I dieci volte campioni d’Europa del Real Madrid fanno bella mostra dei loro muscoli sulla carlinga dell’aereo più grande del mondo, l’A380.

Sergio Ramos, Benzema, Marcelo e tutta la squadra dei ‘blancos’ hanno prestato la loro immagine a Emirates che realizzato una mega decalcomania con le immagini di alcuni dei migliori giocatori del club spagnolo.

L’occasione è stata l’inaugurazione del nuovo volo da Madrid ad Abu Dhabi che ha portato la squadra dei campioni europei a competere con altri club di calcio provenienti da tutto il mondo.

La decalcomania è stata creata su misura e copre oltre 200 metri quadrati su ciascun lato dell’aereo a due piani. Nel video in timelapse si può vedere come è stato applicato il gigantesco adesivo sull’aereo nell’hangar della compagnia aerea degli Emirati arabi.

Non è la prima volta che il Real Madrid appare sulla carlinga si un A380 di Emirates. La prima volta è stata nel 2015 e da allora è diventata una prassi regolare. Emirates è lo sponsor ufficiale del Real Madrid dal 2013 con il marchio “Fly Emirates” in evidenza anche sulle maglie dei giocatori.

La decalcomania rimarrà sull’aeromobile per sei mesi, durante i quali i fan del Real Madrid potranno ammirarlo anche su altre tratte aeree, come i voli per Washington, Nizza, Mauritius, Londra Gatwick e San Paolo.