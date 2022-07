Agosto, il mese estivo e vacanziero per eccellenza, sta per arrivare e le tanto attese ferie sono già realtà.

Cresce sempre più il desiderio di tornare a viaggiare in serenità e, anche quest’anno, il Belpaese si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti italiani: secondo i dati dell’Osservatorio del Touring Club Italiano, il 73% degli italiani andrà alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e artistiche d’Italia con una netta ripresa del turismo urbano nelle città d’arte (il 14% rispetto al 9% dello scorso anno).

Rispetto alle classiche strutture alberghiere, affittare una casa resta un’opzione molto apprezzata anche per questa stagione estiva, grazie al comfort e alla privacy che può offrire.

Inoltre, la formula dell’affitto sta prendendo sempre più piede nello stile di viaggio dei giovani, dinamici e flessibili.

I prezzi per la locazione variano moltissimo da città a città e, nel caso dei centri più grandi, anche da quartiere a quartiere.

Ma quanto costerebbe soggiornare nei più famosi edifici storici d’Italia, luoghi da sogno dalla storia secolare e dal valore artistico e storico inestimabile? Questa è la domanda cui ha cercato di rispondere Wikicasa utilizzando i valori delle quotazioni immobiliari con i prezzi di vendita e affitto aggiornati in tempo reale per regione, provincia, città e quartiere (nel caso di grandi centri urbani).

Per viaggiare con la fantasia, ecco allora a quanto ammonterebbe la spesa per il mese di agosto in alcuni dei monumenti più iconici del Belpaese.

Castello Sforzesco, Milano

Milano è una meta indicata per chi desidera viaggiare alla scoperta di luoghi ricchi di storia: uno di questi è senza dubbio il Castello Sforzesco, imponente complesso fortificato eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, poco al di fuori del centro storico cittadino.

Accanto al Castello, rigenerante area verde di oltre 47 ettari è il Parco Sempione, costruito a fine Ottocento su imitazione dei giardini inglesi, con vaste zone alberate e laghetto artificiale.

Sognare non cosa nulla ma, secondo le stime, trascorrere agosto a due passi dal Duomo avrebbe un prezzo pari a 778.657 euro.

Reggia di Venaria, Venaria Reale

Magnifica residenza sabauda alle porte di Torino, la Reggia di Venaria Reale, Patrimonio UNESCO, progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte, fa parte di un complesso di circa 80.000 metri quadri con parco e borgo storico.

Fiore all’occhiello della Reggia, ispirata a quella di Versailles, sono gli splendidi giardini con l’area dei boschetti, il Giardino dei Fiori e delle Rose e i Giardini all’Inglese.

Soggiornare qui nel mese di agosto, in uno dei centri più importanti al mondo per il restauro delle opere d’arte, costerebbe 171.846 euro.

Palazzo Pitti, Firenze

Culla dell’arte e della cultura italiana, Firenze è una località imperdibile per le vacanze culturali, un tuffo ai tempi del Rinascimento.

Il centro storico è un autentico museo a cielo aperto e pullula di favolosi palazzi tra cui spicca Palazzo Pitti, non distante da Ponte Vecchio, con le sale riccamente decorate e i meravigliosi Giardini di Boboli.

È sede di numerosi musei e gallerie: il Museo degli Argenti, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo della Moda e del Costume, la Galleria Palatina, il Museo delle Porcellane e il Museo delle Carrozze.

Affittarlo per le vacanze d’agosto? Costerebbe 969.455 euro.

Castello Estense, Ferrara

Edificato alla fine del Trecento a scopo difensivo, il Castello Estense, simbolo di Ferrara, comprende, oltre al castello, anche quattro torri poste agli angoli: Torre di San Paolo, Torre Marchesana, Torre di Santa Caterina e Torre dei Leoni.

La vista panoramica è unica e consente di apprezzare scorci incantevoli sulla città. Una stima del prezzo? 169.433 euro.

Castel Nuovo, Napoli

Il maestoso Maschio Angioino di Napoli, castello medievale e rinascimentale tra i simboli della città partenopea insieme al Vesuvio, domina Piazza Municipio e ospita il Museo Civico dove ammirare la Cappella Palatina, la Sala dell’Armeria, oggetti, sculture e dipinti dal Medioevo a fine Ottocento.

Sceglierlo come “casa vacanze” per il mese di agosto a Napoli? Il prezzo ammonterebbe a 806.820 euro.