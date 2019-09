A Gardaland sono iniziati i lavori per il LEGOLAND® Water Park

editato in: da

La notizia della sua apertura era stata accolta con grandissimo entusiasmo: ora, i contorni del primo Legoland® Water Park d’Europa si stanno facendo più definiti. Trasformando in realtà un piccolo (grande) sogno.

Aprirà a Gardaland nel 2020 l’attesissimo Legoland® Water Park, un parco acquatico di 15mila metri quadrati i cui lavori di costruzione hanno ufficialmente preso il via. È stato infatti posato proprio oggi il primo mattoncino LEGO® nel cantiere che – al termine della costruzione, investimento totale 20 milioni di euro – permetterà a grandi e piccini di vivere entro i confini di Gardaland un’esperienza ancor più straordinaria. Protagonisti della spiritosa cerimonia, Prezzemolo (la mascotte del parco), Aldo Maria Vigevani (CEO Gardaland) e Luca Marigo (Sales and Marketing Director Gardaland). Oltre ai piccoli Kids Reporter, i “reporter” di un frizzante TG che racconta ciò che succede all’interno del parco divertimenti più celebre d’Italia.

Vicino alla Peppa Pig Land, e al Fantasy Kingdom, il Legoland® Water Park è dedicato agli amanti dei celebri mattoncini (indipendentemente dalla loro età) e andrà ad impletare l’offerta che Gardaland riserva alle famiglie sin dalla sua fondazione.

«Sarà un fantastico parco acquatico realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini LEGO,

dove i bambini dai 2 anni in su troveranno divertimento, esperienze uniche di costruzione

LEGO e giochi interattivi mentre i genitori potranno rilassarsi immersi in un paesaggio

verdeggiante. Grazie a questa fantastica novità le occasioni di divertimento si

moltiplicheranno, rendendo Gardaland la meta ideale per famiglie con bambini di tutte le età

e permettendo di vivere giornate ancora più dense di avventura, magia e fantasia», ha dichiarato Luca Marigo.

Così, dopo i parchi acquatici a tema Lego presenti nei parchi Legoland in California, Florida, Malaysia e Dubai, anche l’Europa avrà il suo primo Legoland® Water Park. E, a ospitarlo, sarà proprio l’Italia.

Del resto, del continente Gardaland è tra i parchi divertimento più celebri e più frequentati, con turisti che arrivano qui anche da molto lontano. Tutti pronti a scoprire le decine e decine d’attrazioni del parco e dell’acquario tematizzato SEA LIFE Aquarium, soggiornando magari all’interno del Gardaland Hotel, del Gardaland Adventure Hotel o del nuovissimo Gardaland Magic Hotel. Perché è un piccolo mondo che non si ferma mai, questo, e la novità firmato LEGO ne è la dimostrazione.

L’apertura prevista per il Legoland® Water Park? Giugno 2020.