Le migliori città in cui espatriare secondo gli esperti

Oggi più che mai, a seguito della pandemia, degli sconvolgimenti politici e dell’impennata dei costi, i giovani professionisti in cerca di avventure e carriere all’estero si chiedono quali saranno le città del futuro che riusciranno ad attirare una vivace comunità internazionale con posti di lavoro ben pagati e stili di vita di lusso accessibili.

A rispondere alle loro domande è l’agenzia di informazione finanziaria “Bloomberg News”, che ha raccolto le testimonianze di alcuni expat che, dalle spiagge di Rio all’hub tecnologico di Bangalore, stanno prendendo strade meno battute.

Kuala Lumpur, prima per gli alloggi

Tra le migliori città in cui espatriare, troviamo Kuala Lumpur, ricca di attrazioni da visitare. A lungo messa in ombra dalla vicina Singapore, la capitale della Malesia sta diventando sempre più attraente per le aziende globali grazie alla sua ampia forza lavoro di lingua inglese, ai facili collegamenti aerei con la regione e alla relativa convenienza economica. Nel 2021, la città si è classificata al primo posto in un sondaggio mondiale condotto da “InterNations” su circa 12.000 espatriati, con un punteggio massimo per gli alloggi. Ma ciò che si apprezza di più è la grande varietà culturale e linguistica che la contraddistingue.

Lisbona, la destinazione europea più popolare

Tra le città più antiche d’Europa, Lisbona si è reinventata come destinazione hipster, ospitando eventi come l’annuale “Web Summit” e offrendo un mix di cultura, vita notturna e clima mediterraneo a breve distanza da alcune delle spiagge più spettacolari del Vecchio Continente. Descritta l’anno scorso dal sito web “Dispatches” come “la destinazione europea per espatriati più popolare del momento”, Lisbona sta vivendo un boom che ha visto i prezzi degli immobili aumentare costantemente, grazie all’afflusso di ricchi immigrati che acquistano case nella capitale o lungo la favolosa costa dell’Algarve.

In tanti scelgono, inoltre, la graziosa località balneare di Cascais, considerata un buon punto di approdo per gli espatriati, grazie alla presenza di una comunità internazionale e di ottime scuole, e alla possibilità di godersi le bellezze del Portogallo a un ritmo più lento.

Dubai, la meta del futuro

Da oltre un decennio, Dubai sfida Hong Kong e Singapore per il numero di espatriati, e la combinazione di pandemia e guerra in Europa ha reso questa destinazione ancora più popolare. Con la costruzione del Burj Khalifa che svetta su un grappolo di architetture futuristiche, la città degli Emirati Arabi Uniti ha investito miliardi per diventare la meta del futuro. Finora ha già sedotto migliaia di espatriati, attirando personale qualificato soprattutto nel campo dell’alta tecnologia e nel settore del commercio.

Bangalore, la Silicon Valley indiana

Capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, Bangalore (chiamata anche Bengaluru) è diventata uno degli hub tecnologici più all’avanguardia al mondo, sede di migliaia di startup e aziende di software. Con la crescita della comunità di espatriati sono nate scuole internazionali, locali e bistrot per tutti i gusti. Bangalore è nota anche come la “città dei giardini”, grazie al consistente numero di parchi e aree verdi. Tuttavia, trasferirsi qui può essere una vera sfida per chi è abituato alle metropoli del mondo occidentale.

Città del Messico, tra le più amate dagli stranieri

Città del Messico sta rapidamente guadagnando attenzione come centro di imprenditori e startup in America Latina. Il Messico è in cima alla classifica globale dei migliori Paesi in cui vivere stilata da “InterNations Expat Insider” nel 2022 e la sua capitale ospita stranieri provenienti da tutto il mondo. Unendo sette secoli di storia ad alcune delle politiche più progressiste della regione, vanta anche una delle scene gastronomiche più vivaci.

Rio de Janeiro, tra spiagge e atmosfere rilassate

Infine, tra le destinazioni migliori per gli expat, spunta Rio de Janeiro. Immersa nel glamour per gran parte del XX secolo, l’enorme città costiera del Brasile continua ad esercitare grande fascino sugli stranieri per l’atmosfera rilassata e le spiagge famose in tutto il mondo, come Copacabana e Ipanema. Un luogo che, secondo gli espatriati, insegna a vivere a un ritmo più lento e a godersi le bellezze che ci circondano.