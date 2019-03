Dubai ha il ristorante più alto del mondo, in cima al Burj Khalifa

editato in: da

A Dubai ha aperto le porte un ristorante da brividi, vietato a chi soffre di vertigini. Il The Lounge è il più alto al mondo, posto a ben 575 metri.

Se si parla di lusso sfrenato Dubai è senza dubbio una di quelle città cui ci si ritrova automaticamente a pensare. Anno dopo anno questa metropoli continua la propria espansione, ponendo la barra sempre più in alto. Dagli hotel alla ristorazione, passando per svariate forme d’intrattenimento. Una chiara prova di tutto ciò sorge al centro di Dubai e porta il nome di Burj Khalifa. Non si tratta soltanto del grattacielo più alto al mondo ma, con i suoi 829,80 metri è la più alta struttura mai realizzata dall’uomo in assoluto. È da subito divenuto uno dei principali simboli della città, con svariate evoluzioni al suo interno che ne fanno quasi un organismo vivente.

L’ultima spettacolare apertura riguarda un lussuoso lounge, che occupa ben tre livelli. Il Burj Khalifa di Dubai vanta ben 163 piani e per poter gustare le portare di questo ristorante occorre raggiungere quasi la vetta. Un lungo viaggio in un ascensore futuristico, per poi veder aprire le porte al 152esimo piano, con possibilità di riservare un tavolo fino al 154esimo. Volendo ignorare il fatto che la media economica dei conti presentati ai tavoli è da capogiro, entrare in questo ristorante vuol dire godere di una vista da sogno, sospesi tra le nuvole a 575 metri d’altezza. Ciò lo rende il ristorante più alto al mondo.

Un locale così ricco e lussuoso, con un nome davvero molto semplice, The Lounge. I clienti potranno guastare un drink o assaggiare uno dei piatti consigliati dallo chef, prenotando un tavolo tra i tre livelli a disposizione o magari, per godere pienamente della panoramicità del luogo, in terrazza. Anche quest’ultima detiene un record, essendo la più alta al mondo, in vantaggio sulla precedente detentrice di ben 30 piani.

Dalle 12.30 alle 16.00 sarà possibile prendere il tè, mentre alle 17.30 viene aperto il bar per degli squisiti cocktail. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, che è una delle principali caratteristiche del The Lounge, dove si esibiranno regolarmente artisti di caratura internazionale.