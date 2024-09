Fine estate a caccia di sole? Per il Guardian bisogna andare a Genova

Se siete alla ricerca di un ultimo spiraglio d'estate in Europa, non dovete andare molto lontano: per il Guardian, la meta perfetta è la città di Genova

Ormai l’estate è davvero agli sgoccioli e in molte località le temperature sono scese, portandosi dietro piogge e cieli nuvolosi. C’è tuttavia chi non vuole rinunciare alle ultime ore di caldo, nella speranza di godersi ancora qualche giorno di bel tempo prima dell’inevitabile arrivo dell’autunno. Il Guardian ha selezionato, per i suoi lettori, ben 5 mete europee dove trascorrere un’ultima, breve vacanza all’insegna del sole. E tra queste c’è anche la città di Genova, unica destinazione italiana.

Genova, la meta perfetta di fine estate

Dove andare per godersi ancora un po’ di sole prima della fine dell’estate? È il Guardian ad indicarci alcune destinazioni perfette per un’ultima vacanza con temperature clementi: il quotidiano britannico ha scelto 5 località in tutta Europa, concentrandosi ovviamente presso i Paesi meridionali che offrono un tempo più stabile e un clima decisamente piacevole anche in questo periodo dell’anno. E non poteva mancare l’Italia, che vanta l’incantevole città di Genova. Si tratta della meta ideale per chi ama godersi il sole e il mare, ma anche splendide architetture, graziosi vicoletti nel centro storico e ovviamente del buon cibo.

Genova è molto conosciuta tra i turisti soprattutto per i suoi antichi palazzi nobiliari, un vero e proprio patrimonio storico di grandissimo valore. Tra questi, spiccano i famosi Palazzi dei Rolli, protetti dall’UNESCO per il loro immenso interesse culturale e architettonico. Alcuni di essi sono aperti al pubblico, altri invece si possono visitare solo in occasione dei Rolli Days, che quest’anno cadono proprio a fine estate (e più precisamente il 21 e il 22 settembre 2024). È dunque un’opportunità incredibile per ammirare il centro storico della città e tutte le sue bellezze, approfittando delle tiepide giornate di fine estate.

Ovviamente, c’è poi molto altro: dal famoso Acquario di Genova, affacciato sul porto della città, agli splendidi portici lungomare dove si possono trovare ristoranti e localini per tutti i gusti, così da assaporare del buon pesce fresco e tante altre specialità tipiche liguri. E a proposito di mare, non resta infine che passeggiare in direzione del quartiere di Boccadasse, che racchiude ancora oggi un pittoresco villaggio di pescatori con le sue casette colorate e gli scogli lambiti dalle onde. Per i più curiosi, a circa 15 minuti di treno dalla città c’è anche Camogli, una bella località balneare che – seppur molto meno frequentata – ricorda un po’ la celebre Portofino.

Le altre mete scelte dal Guardian

Genova è senza dubbio una città splendida e ricca di attrattive, in grado di catturare la curiosità di grandi e piccini: non può dunque che essere la meta perfetta per una vacanza di fine estate, così da potersi godere sino all’ultimo il caldo tepore del sole che risplende sul mare. Ma ci sono altre destinazioni meritevoli di un weekend all’insegna delle temperature miti e del divertimento, bellissime località che il Guardian ha voluto segnalare ai suoi lettori. Si parte da Aveiro, conosciuta come la Venezia del Portogallo, perché costruita su una laguna di acqua salata con una fitta rete di canali navigabili.

Spicca poi Alicante, una delle più famose località balneari spagnole: situata lungo la Costa Blanca, negli ultimi anni si è arricchita di hotel, locali di ogni tipo e stabilimenti attrezzati per offrire vacanze da sogno – molto apprezzate soprattutto tra i più giovani. La Croazia ha una vasta scelta di mete divertenti di fine estate, dove si può ancora azzardare un bagno ristoratore: una di queste è Zara, meravigliosa città della Dalmazia settentrionale, con un centro storico davvero suggestivo e tante spiagge. Infine, non può mancare la Grecia: la meta ideale è Salonicco, decisamente meno frequentata delle famose isole ancora molto affollate ma non certo meno bella.