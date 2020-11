Italia sempre più green, la classifica delle città più sostenibili

editato in: da

Trento, Mantova e Pordenone sono queste, in fila, le città che salgono sul podio delle 20 città italiane più virtuose secondo “Ecosistema Urbano”, la nota classifica stilata da Legambiente.

Il report, condotto dall’associazione ambientalista in collaborazione con Ambiente Italia, prende in considerazione molti e diversi indicatori tra cui – per fare qualche esempio – si trovano la qualità dell’aria, la presenza di alberi e isole pedonali, la capacità di depurazione dell’acqua e i consumi idrici domestici, la qualità dell’offerta del trasporto pubblico, il numero di piste ciclabili e l’andamento della raccolta differenziata.

Dati che sono stati suddivisi su 18 parametri e poi divisi per 5 macro aree (aria, rifiuti, acqua, mobilità e ambiente) e che, uniti, concorrono a un punteggio massimo di virtuosità pari ai 100 punti per ogni città.

Trento, in prima posizione, è un vero tesoro nella Val d’Adige e ha raggiunto quasi l’80% del punteggio massimo e spicca non solo per l’alta qualità offerta per il trasporto pubblico, ma anche per la presenza di aree verdi urbane. La città immersa tra i monti, è splendida da visitare per ogni turista, sia nel centro storico che in periferia. Da Piazza Duomo, cuore della città, si riescono a vedere le montagne e si può partire verso tour esplorativi verso le bellezze naturali locali (come l’Orrido di Ponte Alto, per esempio).

Al secondo posto della classifica Mantova, città lombarda circondata da tre meravigliosi laghi artificiali alimentati dal fiume Mincio. Ottimi qui i dati relativi al fotovoltaico e al solare e all’uso efficiente del suolo. La cittadina, del resto, nota per la maestosità di Palazzo Ducale e Palazzo Te, è perfetta per essere girata a piedi, anche in un solo giorno.

Segue poi Pordenone, nel Friuli-Venezia Giulia, che spicca per isole pedonali e la capacità di depurazione delle acque. Dall’atmosfera rilassante, questa città è assolutamente da visitare nel suo centro storico senza dimenticare gite nella provincia, tra borghi e piccoli paesini.

Il report “Ecosistema Urbano” non si ferma qui. Seguono in classifica, infatti, altre città virtuose come Bolzano, Reggio Emilia, Belluno, Parma, Cosenza, Biella e Verbania. Dati che risalgono al 2019 e mostrano come tutte le città stiano migliorando notevolmente nel rispetto dell’ambiente offrendo una fotografia istantanea su un Paese sempre più attento alle politiche green.

L’Italia, infatti, è sempre più pulita, votata all’indifferenziata e alla mobilità alternativa: qualità che apprezzano non solo gli italiani, ma anche tutti i viaggiatori sempre di più in cerca di viaggi sostenibili.